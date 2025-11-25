韓國國民爺爺李順載辭世，享壽91歲！演藝圈痛失傳奇巨星！總統親悼念：老師，願您安息

韓國重量級資深男星李順載25日凌晨傳出辭世消息，享耆壽91歲。其所屬經紀公司於今日清晨證實死訊，並表示目前尚未設置靈堂，後續安排將再對外公布。

李順載1934年出生於北韓咸鏡北道會寧，4歲時隨祖父母南下至首爾，戶籍上登記為1935年生。畢業於首爾大學哲學系的他因觀賞英國名演員勞倫斯．奧立佛主演的《哈姆雷特》而萌生表演夢，並於1956年以舞台劇《越過地平線》正式出道，之後於1965年成為 TBC 電視台第一期專屬演員。



被譽為「韓國國民爺爺」的李順載是韓國電視劇史中無可取代的存在。光是主演作就高達140部，若加上配角與客串作品更是多到難以計數。2000年代，他在MBC熱門情境喜劇《不可阻擋的High Kick》、《穿透屋頂的High Kick》中以反轉形象大受年輕觀眾歡迎，「A片順載」等綽號更成話題，讓他的演藝生命再攀高峰。



除了演藝事業，李順載也曾短暫投入政壇，1992年以民主自由黨候選人身分參選首爾中浪甲選區，成功當選第14屆國會議員，期間擔任民自黨副發言人、韓日議員聯盟幹事等職務。李順載長年投入戲劇教育，曾在世宗大學授課，近年則擔任嘉泉大學演技藝術學系的特聘教授，提攜後輩不遺餘力。直到去年10月因健康問題暫停活動前，他仍活躍於話劇《等待戈多的等待者》與電視劇《狗之聲》等作品中，並在2023年成為 KBS 演技大賞史上最高齡的大賞得主，展現不減的藝術熱情。



韓國演藝圈痛失一位國寶級演員，眾多粉絲也紛紛在網路上悼念，緬懷這位將一生奉獻給表演的傳奇巨星。總統李在明也公開悼念這位政壇前輩及娛樂圈元老，表示：「對國民演員李順載老師（韓文中，『老師』含有尊敬之意）的辭世，謹向其家人與所有關心他的人民致以最深切的哀悼。老師一生致力於演技，提升了韓國文化藝術的格調，不論是舞台劇、電影或電視，都為我們帶來歡笑、感動、慰藉與勇氣。」

「正如老師所言，『演戲是承載活生生人類故事的生活伴侶』，在他看來演藝不僅是再現人生，更是向世界傳遞人性深處的通道。他對演戲的哲思、作為演員的態度，以及作為真正長者的人格魅力，都成為無數後輩的楷模，也深深觸動我們每一個人。老師留下的作品與訊息，將成為韓國寶貴的文化遺產。他是被所有世代喜愛的藝術家與國民演員，我們將長久懷念他。他的表情與聲音仍然歷歷在目。老師，願您安息。」

