「新生代男神」裴贤圣有望加盟电影《失乐园》！二搭《尸速列车》导演延相昊，延续《丑得要命》低成本传奇

韩国影坛再添话题新作！被封为「次世代最强潜力股」的演员 裴贤圣，近日传出获得《尸速列车》系列导演延相昊的新片《失乐园》青睐，极有可能担纲男主角。

据韩媒 YTN 今日（24 日）报导，裴贤圣已确定加入《失乐园》，与演员金贤珠饰演母子。 其所属公司随后表示，确实收到邀约，正在积极讨论。



电影《失乐园》是一部悬疑惊悚片，故事围绕一对母子展开，探讨虚拟与现实、AI与人类之间发生的事件。 以延相昊导演与《纸房子：韩国篇》《寄生兽：灰色部队》编剧柳勇在共同创作的原案为基础，改编自作家吴成恩执笔的小说《黑色地狱（Black Inferno）》。

裴贤圣近年凭《机智医生生活》系列、《我们的蓝调时光》、《奇迹的兄弟》、《申社长计划》等作品人气水涨船高，每一部作品皆展现不同的性格与演技层次，被视为最值得期待的新生代实力派。 他与延相昊曾在 Netflix《地狱公使》第二季有过短暂合作，当时饰演「朴静子」（金新绿 饰）的儿子，这次若正式加盟《实落园》，将是两人的第二次合作，令人期待他在大银幕上的全新形象。



值得一提的是，延相昊今年推出的另一部作品《丑得要命》仅以 2 亿韩元制作成本吸引 100 万观影人次而成为话题，《失乐园》也将延续该制作方式，采用极低预算约 5 亿韩元 制作，预计透过精准的剧本与叙事张力，而非大场面，打造出具有爆发力的惊悚佳作。 《失乐园》由延相昊创立的制作公司 Wow Point 主导，并由 CJ ENM 负责发行，下月初开拍。



