《申社長Project》高收視完美收官！韓石圭、裴賢成、李蕊終映感言：「演員，是為大家創造回憶的職業！」

tvN 熱門韓劇《申社長Project》（申社長計劃）在昨晚迎來EP.12大結局，飾演以痛快協商與爽快解決方式替觀眾帶來暢快感的申社長一角的韓石圭、年輕主演裴賢成（裴賢聖）與李蕊，紛紛以真摯的言語向觀眾們告別。

根據收視調查公司尼爾森韓國的資料顯示，28日播出的最終回（第12集）全國平均收視率為8.6%，瞬間最高收視率達到9.9%。本劇也從首播的5.9%一路攀升到第11集的9.1%，收穫了相當好的口碑。



首先，韓石圭表示：「還不太能相信這部戲要結束了。『申社長』這個角色同時擁有明亮與陰暗面，是個能展現出多樣情感與多層次面貌的角色。」、「劇中探討的主題與素材與我們的生活息息相關，細膩描繪著其中發生的故事，因此在演戲的過程中既感到愉快，也時常心痛。在這些情感交錯的時光裡，我度過了非常有意義的時間。」



他進一步表示：「我認為『演員韓石圭』是一個替大家創造回憶為職業的人。今後也會盡我所能，努力帶給大家更多值得回味的美好回憶。」這番話也讓人對他未來的演藝活動更加期待。



飾演曹必立一角的裴賢成則表示：「在與申景秀導演、韓石圭前輩、李蕊演員共度的時間裡，得到了很大的力量，也收穫了好榜樣、好前輩與好同伴，感到非常幸福。」、「這是一段讓我學到許多新事物的寶貴時光，內心充滿感謝。今後我也會更加努力，成為演技更精湛的裴賢成。」表達了滿懷真情的心聲。



飾演李施溫的李蕊也表示：「《申社長Project》對我而言是意義深遠的作品，還無法相信它真的要結束了。」、「身為忠實收看的觀眾，也身為深愛申社長團隊的李蕊，我會將這部作品珍藏於心。感謝所有喜愛本劇、一路陪伴李施溫成長的觀眾朋友們。」她以溫暖的話語送上最終問候。



三位演員滿懷情感的感想，搭配最終回帶給觀眾們滿滿的感動，也與「協商英雄們」正式告別，讓人相當不捨。《申社長Project》全集可上Viu平台觀看。



