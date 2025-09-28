韓劇《申社長Project》裴賢成反差萌魅力爆棚！新手法官「曹必立」變成炸雞店實習員工，引爆笑點～

在 tvN 全新韓劇《申社長Project》（申社長計劃）中，演員裴賢成（裴賢聖）透過飾演原則主義的新手法官兼笨拙的炸雞店員工「曹必立」一角，既展現了正直嚴謹的一面，也帶來了天然呆的反差魅力，讓角色充滿看點。

一開始，他以筆直的姿態與堅毅的眼神展現原則主義法官的風範，然而在部長法官的建議下，他意外成為擁有超多秘密的申社長（韓石圭 飾）炸雞店員工。就這樣開始了與原本平凡生活完全不同的日子，搞笑與混亂的事件接連發生，讓觀眾在第一集就感受到滿滿的樂趣。



在首次外送任務中，他意外出現在知名YouTuber的直播裡，成為炸雞店的最佳宣傳員；第一次與申社長外出談判時，又化身房地產大亨完美潛入，無論出場多少次都能帶來雙倍的歡樂。



此外，因為他正直的性格，與喜歡靈活變通的申社長，以及從不輕易服輸的外送員李施溫（李蕊 飾）之間，展開了爆笑不斷的互動，讓炸雞店的適應過程充滿樂趣，也讓觀眾期待他們之間將擦出更多火花。

特別是在第3集中，他憑藉菁英法官的專業與廣泛的人脈，掌握了能扭轉談判局勢的重要資料，成為申社長可靠的助手；第4集中，他展現了畢業於警大首席的英勇一面，在危急時刻保護了李施溫，成為炸雞店不可或缺的核心人物。





雖然是因為突發事件而踏入申社長的炸雞店，但曹必立逐漸融入其中的奮鬥過程，透過裴賢成真摯的演技被生動刻畫，讓觀眾更加期待他後續的成長故事。

▼第五集，最新預告：



裴賢成精彩演技持續發光的《申社長Project》第5集將於明晚（29日）8點50分播出，每週一、二也在Viu同步上架。



