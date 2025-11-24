2025 MAMA AWARDS 本周隆重揭幕：三大亮點照耀全球第一 K-POP 頒獎典禮

2025 MAMA AWARDS 將於 11 月 28 日至 29 日連兩日在香港啟德主場館舉行,以華麗閃耀陣容及精彩舞台表演吸引全球樂迷。今次是 MAMA AWARDS 事隔七年重臨香港,並將呈獻三大亮點,勢必改寫 K-POP 歷史。

亮點一:MUSIC VISIONARY OF THE YEAR 花落誰家?

今年 MUSIC VISIONARY OF THE YEAR 得主萬眾期待。這是去年新增獎項,並迅速成為 MAMA AWARDS 最受矚目獎項之一。過去 26 年,MAMA

AWARDS 不斷提升 K-POP 的價值與領域,鞏固音樂領導者地位。MAMA AWARDS 透過 MUSIC VISIONARY OF THE YEAR 展現其前瞻視野,表彰對 K-POP 產業發展有重大貢獻、影響深遠的藝人。

去年 MUSIC VISIONARY OF THE YEAR 首個得主 G-DRAGON 曾打趣說:「我不確定這是不是一生只能獲得一次的獎項,但明年我也不打算放手。」11月 28 日舉行的 2025 MAMA AWARDS CHAPTER 1 將頒發由粉絲投票選出的FANS’ CHOICE 和其他藝人及類別獎項;11 月 29 日舉行的 CHAPTER 2 將聚焦年度傑出音樂成就,表彰 K-POP 領軍藝人的藝術創作與貢獻。



亮點二:陣容強大的 K-POP 藝人匯聚香港啟德主場館

2025 MAMA AWARDS 首度於香港最新標誌性文化地標啟德主場館舉行,門票更全數售罄。全球第一 K-POP 頒獎典禮將由藝人 PARK BO GUM(朴寶劍)主持 CHAPTER 1,由女演員 KIM HYE SOO(金憓秀)接力主持 CHAPTER 2。2025 MAMA AWARDS 將首次透過 Mnet Plus 進行全球 4K 直播,為表演帶來更優質的視覺效果與更廣闊的觀賞角度。表演藝人陣容涵蓋 K-POP 各個領域,從傳奇藝人到全球排行榜巨星與實力新人。



CHAPTER 1 表 演 藝 人 包 括 : ALPHA DRIVE ONE 、 BABYMONSTER 、BOYNEXTDOOR、BUMSUP、ENHYPEN、Hearts2Hearts、i-dle、IVE、MEOVV、MIRROR、NCT WISH、SUPER JUNIOR、TREASURE 及 TWS。

CHAPTER 2 演出藝人 包 括 : aespa 、 ALLDAY PROJECT 、 CORTIS 、 G-DRAGON、IDID、izna、JO1、KickFlip、KYOKA、RIIZE、Stray Kids、TOMORROW X TOGETHER、WING 及 ZEROBASEONE。



亮點三:經典表演與跨界合作

2025 MAMA AWARDS 的概念「HEAR MY ROAR: UH-HEUNG」將透過MAMA AWARDS 舞台呈現。 CHAPTER 1 開 場由主持人朴寶劍與

BOYNEXTDOOR、BUMSUP、CORTIS 及 TREASURE 共同演出,將韓國傳統歌曲《Kwaejina Ching Ching》以多元音樂風格全新演繹。CHAPTER 2 由首次主持 MAMA AWARDS 的金憓秀與 Stray Kids 成員 Felix 作特別開場演出,隨後由 ZEROBASEONE 成員 SUNG HAN BIN 及 Mnet 節目《WORLD OF STREET WOMAN FIGHTER》的 KYOKA 帶來獨家表演。

2025 MAMA AWARDS 更會帶來突破演出,與 Netflix 動畫《Kpop 獵魔女團》攜手合作,把電影中 Saja Boys 與 HUNTR/X 之間的高潮對決從銀幕搬上舞台。其他精彩演出更包括:全球 K-POP 新人組合 ALPHA DRIVE ONE 首次登上MAMA AWARDS 舞台;資深 K-POP 男團 Super Junior 以特別演出慶祝出道20 周年;全球 K-POP 偶像組合 Stray Kids 首次公開演唱其即將發行專輯中的新曲。奧斯卡「最佳女主角」楊紫瓊將擔任 CHAPTER 1 頒獎嘉賓,而享譽國際的香港傳奇巨星周潤發將擔任 CHAPTER 2 頒獎嘉賓。



關於 2025 MAMA AWARDS

2025 MAMA AWARDS 自 2018 年以來首次重返香港。香港是舉辦 MAMA AWARDS次數最多 的地方,自 2012 年至 2018 年連續七年舉辦此頒獎典禮。為期兩日的 2025MAMA AWARDS 將於11月28日起首次在香港啟德體育園啟德主場館舉行。MAMA AWARDS 也將透過 Mnet Plus 的數碼平台進行全球直播。全球第一的 KPOP 頒獎典禮 MAMA AWARDS 由 CJ ENM 與寰亞娛樂有限公司聯合主辦,尚典娛樂集團有限公司承辦。

2025 MAMA AWARDS 為香港特別行政區政府文化體育及旅遊局轄下「文化藝術盛事基金」的資助項目。

MAMA AWARDS 最初於 1999 年由 CJ ENM 旗下音樂頻道 Mnet 推出,是韓國首個音樂錄影帶頒獎典禮。該獎項由 Mnet 亞洲音樂大獎更名為 MAMA AWARDS,彰顯其走向全球的決心。 MAMA AWARDS 致力於慶祝和表彰音樂的藝術性以及跨越國界連結人們的力量。自那時起, MAMA AWARDS 一直引領 K-POP 的全球擴張,在澳門、新加坡、香港、越南、日本和美國等世界各地舉辦頒獎典禮。



