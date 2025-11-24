邕聖祐攜手韓智賢召喚初戀！KBS獨幕劇集《初戀是有線耳機》將於12月14日公開

演員邕聖祐以及韓智賢合作演出在12月將公開的清純度100％的初戀青春感電視劇集《初戀是有線耳機》，這也將是KBS推出的獨幕劇系列《Love Track》中一共10個短篇故事的的第2篇章。

《Love Track》將找來10組不同的情侶搭配，詮釋不同的身分、背景、年齡面對愛情時的態度。而其中《初戀是有線耳機》將以2010年為時間背景，每一次考試必定為全校第一名的女校模範生，與一個和她恰恰相反，非常叛逆但內心卻溫暖的男學生，兩人透過彼此，第一次面對人生的夢想與愛情的故事。



邕聖祐在劇中飾演一位擁有自由靈魂的「奇賢河」，他夢想成為一位作曲家，偶然得知了女主角的秘密之後，比任何人都努力給予她真心的支持與關懷。邕聖祐曾演出電視劇《十八歲的瞬間》《境遇之數》《大力女子姜南順》等，也有大螢幕作品，今年7月也首度挑戰話劇演出，他將透過本次的作品，以細膩的感情線詮釋初戀特有的青澀感以及曖昧感，將不同於之前作品所展現出的成熟，將展現不一樣的青春魅力，備受期待。



韓智賢在劇中飾演模範生「韓英瑞」，她始終保持著出色的成績，也認真的生活著，但其實她的內心卻渴望著自由，充滿著想要反抗世界的衝動。透過男主角「奇賢河」將讓她朝自己的夢想更進一步。韓志賢曾演出電視劇《頂樓Penthouse》《因為不想吃虧》《Face Me》等，也在近期電影《醜得要命》中飾演一位電視台PD。本次劇中她將從高中生演到成年時期，展現細膩的敘事氛圍。



KBS獨幕劇集《初戀是有線耳機》將於12月14日晚間首播。

