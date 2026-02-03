等了3年！《柔美的細胞小將3》4月播出，金高銀與年下男「申馴鹿」金載原同框，心動劇照曝光！

等了3年！終於等到《柔美的細胞小將》第三季啦！

《柔美的細胞小將》改編自同名人氣網漫，講述成爲明星作家回歸的「柔美」和依然只知道柔美的細胞們再次成長，像往常一樣相愛的故事，是一部刺激細胞的共鳴羅曼史。

即將推出的第三季，將聚焦於歷經不懈努力後，成功成為明星作家的「柔美」。從平凡上班族懷抱作家夢想出發，柔美憑藉努力與堅持站上成功巔峰，成為擄獲讀者芳心的浪漫小說作家。然而，事業一帆風順的她，唯獨在愛情面前依然感到困難重重，細胞們也彷彿進入暫時休眠期，沒有任何令人心跳加速的變化。直到新角色「申馴鹿」登場，為柔美的生活帶來全新的刺激與轉折。



其中，金載原飾演喚醒柔美沉睡細胞村的關鍵人物「申馴鹿」，讓觀眾期待值大幅飆升。繼安普賢、朴珍榮之後，金高銀這次將與金載原展現怎樣的全新化學反應，也備受關注。



近日，TVING 表示：「這是刺激細胞的共鳴羅曼史，《柔美的細胞小將3》2026年4月在 TVING 與觀眾見面！」同時公開多張「柔美」與「馴鹿」同框的劇照，有只見有美以清爽短髮造型亮相，氣質更顯成熟，與露出驚訝神情凝視她的年下男馴鹿形成鮮明對比，瞬間讓等待已久的粉絲心動不已。



另一張兩人面對面而坐的畫面，彷彿描繪出略顯生疏卻充滿火花的初次相遇場景，也讓人對兩人的後續發展更加好奇，就一起期待4月的到來吧～



Yuan@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞