2025 MAMA AWARDS 本周隆重揭幕：三大亮点照耀全球第一 K-POP 颁奖典礼

2025 MAMA AWARDS 将於 11 月 28 日至 29 日连两日在香港启德主场馆举行,以华丽闪耀阵容及精彩舞台表演吸引全球乐迷。今次是 MAMA AWARDS 事隔七年重临香港,并将呈献三大亮点,势必改写 K-POP 历史。

亮点一:MUSIC VISIONARY OF THE YEAR 花落谁家?

今年 MUSIC VISIONARY OF THE YEAR 得主万众期待。这是去年新增奖项,并迅速成为 MAMA AWARDS 最受瞩目奖项之一。过去 26 年,MAMA

AWARDS 不断提升 K-POP 的价值与领域,巩固音乐领导者地位。MAMA AWARDS 透过 MUSIC VISIONARY OF THE YEAR 展现其前瞻视野,表彰对 K-POP 产业发展有重大贡献、影响深远的艺人。

去年 MUSIC VISIONARY OF THE YEAR 首个得主 G-DRAGON 曾打趣说:「我不确定这是不是一生只能获得一次的奖项,但明年我也不打算放手。」11月 28 日举行的 2025 MAMA AWARDS CHAPTER 1 将颁发由粉丝投票选出的FANS’ CHOICE 和其他艺人及类别奖项;11 月 29 日举行的 CHAPTER 2 将聚焦年度杰出音乐成就,表彰 K-POP 领军艺人的艺术创作与贡献。



亮点二:阵容强大的 K-POP 艺人汇聚香港启德主场馆

2025 MAMA AWARDS 首度於香港最新标志性文化地标启德主场馆举行,门票更全数售罄。全球第一 K-POP 颁奖典礼将由艺人 PARK BO GUM(朴宝剑)主持 CHAPTER 1,由女演员 KIM HYE SOO(金憓秀)接力主持 CHAPTER 2。2025 MAMA AWARDS 将首次透过 Mnet Plus 进行全球 4K 直播,为表演带来更优质的视觉效果与更广阔的观赏角度。表演艺人阵容涵盖 K-POP 各个领域,从传奇艺人到全球排行榜巨星与实力新人。



CHAPTER 1 表 演 艺 人 包 括 : ALPHA DRIVE ONE 、 BABYMONSTER 、BOYNEXTDOOR、BUMSUP、ENHYPEN、Hearts2Hearts、i-dle、IVE、MEOVV、MIRROR、NCT WISH、SUPER JUNIOR、TREASURE 及 TWS。

CHAPTER 2 演出艺人 包 括 : aespa 、 ALLDAY PROJECT 、 CORTIS 、 G-DRAGON、IDID、izna、JO1、KickFlip、KYOKA、RIIZE、Stray Kids、TOMORROW X TOGETHER、WING 及 ZEROBASEONE。



亮点三:经典表演与跨界合作

2025 MAMA AWARDS 的概念「HEAR MY ROAR: UH-HEUNG」将透过MAMA AWARDS 舞台呈现。 CHAPTER 1 开 场由主持人朴宝剑与

BOYNEXTDOOR、BUMSUP、CORTIS 及 TREASURE 共同演出,将韩国传统歌曲《Kwaejina Ching Ching》以多元音乐风格全新演绎。CHAPTER 2 由首次主持 MAMA AWARDS 的金憓秀与 Stray Kids 成员 Felix 作特别开场演出,随后由 ZEROBASEONE 成员 SUNG HAN BIN 及 Mnet 节目《WORLD OF STREET WOMAN FIGHTER》的 KYOKA 带来独家表演。

2025 MAMA AWARDS 更会带来突破演出,与 Netflix 动画《Kpop 猎魔女团》携手合作,把电影中 Saja Boys 与 HUNTR/X 之间的高潮对决从银幕搬上舞台。其他精彩演出更包括:全球 K-POP 新人组合 ALPHA DRIVE ONE 首次登上MAMA AWARDS 舞台;资深 K-POP 男团 Super Junior 以特别演出庆祝出道20 周年;全球 K-POP 偶像组合 Stray Kids 首次公开演唱其即将发行专辑中的新曲。奥斯卡「最佳女主角」杨紫琼将担任 CHAPTER 1 颁奖嘉宾,而享誉国际的香港传奇巨星周润发将担任 CHAPTER 2 颁奖嘉宾。



关於 2025 MAMA AWARDS

2025 MAMA AWARDS 自 2018 年以来首次重返香港。香港是举办 MAMA AWARDS次数最多 的地方,自 2012 年至 2018 年连续七年举办此颁奖典礼。为期两日的 2025MAMA AWARDS 将於11月28日起首次在香港启德体育园启德主场馆举行。MAMA AWARDS 也将透过 Mnet Plus 的数码平台进行全球直播。全球第一的 KPOP 颁奖典礼 MAMA AWARDS 由 CJ ENM 与寰亚娱乐有限公司联合主办,尚典娱乐集团有限公司承办。

2025 MAMA AWARDS 为香港特别行政区政府文化体育及旅游局辖下「文化艺术盛事基金」的资助项目。

MAMA AWARDS 最初於 1999 年由 CJ ENM 旗下音乐频道 Mnet 推出,是韩国首个音乐录影带颁奖典礼。该奖项由 Mnet 亚洲音乐大奖更名为 MAMA AWARDS,彰显其走向全球的决心。 MAMA AWARDS 致力於庆祝和表彰音乐的艺术性以及跨越国界连结人们的力量。自那时起, MAMA AWARDS 一直引领 K-POP 的全球扩张,在澳门、新加坡、香港、越南、日本和美国等世界各地举办颁奖典礼。



韩星网@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻