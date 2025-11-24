邕圣佑携手韩智贤召唤初恋！KBS独幕剧集《初恋是有线耳机》将於12月14日公开

演员邕圣佑以及韩智贤合作演出在12月将公开的清纯度100％的初恋青春感电视剧集《初恋是有线耳机》，这也将是KBS推出的独幕剧系列《Love Track》中一共10个短篇故事的的第2篇章。

《Love Track》将找来10组不同的情侣搭配，诠释不同的身分、背景、年龄面对爱情时的态度。而其中《初恋是有线耳机》将以2010年为时间背景，每一次考试必定为全校第一名的女校模范生，与一个和她恰恰相反，非常叛逆但内心却温暖的男学生，两人透过彼此，第一次面对人生的梦想与爱情的故事。



邕圣佑在剧中饰演一位拥有自由灵魂的「奇贤河」，他梦想成为一位作曲家，偶然得知了女主角的秘密之后，比任何人都努力给予她真心的支持与关怀。邕圣佑曾演出电视剧《十八岁的瞬间》《境遇之数》《大力女子姜南顺》等，也有大萤幕作品，今年7月也首度挑战话剧演出，他将透过本次的作品，以细腻的感情线诠释初恋特有的青涩感以及暧昧感，将不同於之前作品所展现出的成熟，将展现不一样的青春魅力，备受期待。



韩智贤在剧中饰演模范生「韩英瑞」，她始终保持著出色的成绩，也认真的生活著，但其实她的内心却渴望著自由，充满著想要反抗世界的冲动。透过男主角「奇贤河」将让她朝自己的梦想更进一步。韩志贤曾演出电视剧《顶楼Penthouse》《因为不想吃亏》《Face Me》等，也在近期电影《丑得要命》中饰演一位电视台PD。本次剧中她将从高中生演到成年时期，展现细腻的叙事氛围。



KBS独幕剧集《初恋是有线耳机》将於12月14日晚间首播。

