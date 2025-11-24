【韓網熱門】徐康俊竟因外貌「這一點」自卑！網：明明是最有男人味的魅力點

徐康俊出道初期曾透露對自己的下巴感到自卑，讓網友頗為震驚...

徐康俊曾說因為下巴過於發達而感到自卑，有媒體就此詢問他會否藉助手術做出改變，他回答：「雖然確實有些自卑，但不會做手術。 我不想去碰它。 我喜歡我獨特的外貌，因為這是我父母留給我的遺產。 即使別人覺得有問題，但它是我身體的一部份，所以我想要保護它。」

原PO認為下頜線條為他增添了獨特的氛圍感，從20多歲到30多歲都非常有魅力。















韓國網友評論：

1. 下巴哪裡有問題？？ 完全無法理解啊，我只看到一個大帥哥

2. 正因為這樣的下巴，才讓他在五官如此美麗的情況下，仍然很有男人味啊

3. 其實他根本沒有自卑，只是隨便挑一個來講吧kkk這樣的臉上哪有什麼可自卑的地方呢

4. 畢竟不方便講「沒有，我是完美的」，那樣也很奇怪啊kk

6. 王子大人... 如此美麗... 為何要為下巴自卑呢...

7. 他的下巴和眼眉完全是寶物... 長得非常漂亮，卻很有男性魅力

8. 這部份明明是魅力爆棚的點！

9. 看《臥底高中》時一直在為他的顏值驚歎，他在亂講什麼啊？

10. 西方人、好萊塢明星還爭相花錢去做這樣的下巴呢

11. 女藝人裡的李寶英、男藝人裡的徐康俊，都擁有完美的貴族式下顎線條，看起來非常高貴

12. 令我想起金泰希對腳指感到自卑這件事...（*金泰希認為自己的腳趾間距太寬，窄一點才漂亮XD）

出處：https://theqoo.net/hot/4003072760

Sani@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞