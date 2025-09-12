【韓網熱門】上映首日就收回一半成本的韓國電影！「預算越低品質越高」延尚昊《醜得要命》9/23台北特映會贈票進行中

這部電影就是《屍速列車》導演延尚昊的最新原創懸疑電影《醜得要命》！

據韓媒，延尚昊認為這部電影缺乏商業性，所以完全由他自己創立的電影公司WOWPOINT進行製作，未接受任何外部投資。製作成本僅 2 億韓元、拍攝期只有 3 週；演員日薪約 30 萬韓元，工作人員僅 20 人，主演朴正民甚至零片酬演出！



《醜得要命》昨日在韓國上映，首日票房高達 3.4 億韓元，觀影人次達 3.5 萬，一舉超越長期霸榜的《鬼滅之刃劇場版 無限城篇》（3.38 萬人次）。原 PO 表示雖然不確定總成本，但猜測應該已經回收一半；實際上多家韓媒指出，《醜得要命》總成本就是 2 億韓元，比韓國獨立電影平均水準（3 億韓元）還低。

至於內容，原 PO 認為片中殘忍程度只是「小學生以上都能接受」的等級，全家都能一起觀賞，有可能是打救豬玀「今年最佳韓國電影」。至於劇情會不會讓人胸口發悶？畢竟是延尚浩導演，參考他之前的作品《地獄公使》《打救豬玀》《豬猡之王》大概就懂了 ^^





劇情簡介：

主角的父親是篆刻大師，被稱為「活生生的奇蹟」的視障工藝匠。

某天，主角接到消息，得知 40 年前離家出走的母親竟以骸骨之姿突然現身。

這位早在 40 年前就死去的母親，究竟經歷了什麼？



P.S.《醜得要命》將於 9 月 26 日全台上映，9 月 23 日舉行特映會活動，韓星網將送出 20 張票，敬請關注！



韓國網友評論：

1. 這位導演很奇怪，預算越低，電影品質反而越好...

2. 以後都把延尚昊的預算限制在2億韓元以下吧

3. 朴正民說，一起演出的林成宰形容這部片是「讓那些棄延尚昊而去的人們回頭的作品」kkk

4. 劇本超深刻，朴正民完全在「飛」，演技好到仿彿長出翅膀一樣

5. 一定要去看！演技盛宴，看得很開心，但確實覺得有點不舒服哈哈

6. 完全是演技派大聚會，導演很會刻畫人類群像

7. 果然延尚昊還是要拍這類型才最發揮得好

8. 投資金額一大，投資方的干預就大，不得不走典型的「韓國電影賣座公式」

9. 這次也是因為朴正民零片酬演出，才可能以2億韓元這樣的低成本完成

10. 這片評價很好耶，打算週末去看，超期待演員們的演技！

實際看過電影的觀眾評價：

1. 這部電影裡，稱呼別人為怪物的人反而更接近真正的怪物，而被叫怪物的人，卻最接近平凡善良的人性

2. 朴正民一人分飾兩角，演到這種程度還談什麼休假...... 瘋狂演下去吧！

3. 從頭到尾全神貫注沉浸在裡面，結局讓人思考很多。 以後朴正民的作品可以完全信任了

4. 雖然是低預算，卻極其高級。 演技根本不是「在演戲」而是「成為那個人」。 朴正民、權海驍都太強了。 這部片讓人反覆思考「人類追求的美是什麼」，留下深刻餘韻。 藝術性、作品性、大眾性全部兼具的名作。

