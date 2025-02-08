【有片】Wanna One成員許願今年內重聚開演唱會！李大輝&邕聖祐隔空問候已退圈賴冠霖「聯絡我們吧」

Wanna One出身成員李大輝主持的網綜《要吃泡麵再走嗎》近日請來邕聖祐做客，聊到希望和當時的隊友們重聚開演唱會，也向已宣佈退出娛樂圈的賴冠霖表達問候。

李大輝笑說「最近的生活樂趣就是收集Wanna One成員龍珠」，尹智聖、裴珍映、河成雲、姜丹尼爾、邕聖祐都已來過節目，只剩朴佑鎮和朴志訓，以及仍在服兵役的金在煥和黃旼炫。 李大輝遺憾道：「賴冠霖因為突然宣佈隱退... 雖然很想見，但畢竟在海外...」邕聖祐：「冠霖啊，最近過得好嗎？」李大輝：「聯絡我們一下吧。」



兩人聊到Wanna One解散3年後在2021年MAMA頒獎禮合體表演，邕聖祐說一開始因為太久沒演出十分擔憂，但結束後明顯感受到成員之間的協作效應，是一種「舊日感性的能量」。

邕聖祐坦言在Wanna One活動時都保持很高能量的狀態，SOLO活動後逐漸找到更符合自己的節奏，再回到Wanna One只好努力回想：「我之前是如何對待弟弟們的呢？ 開始思考自己的角色！」引得李大輝拍手大笑：「明明一個攝像機都沒有！」邕聖祐透露當時因為陷入沉思而沉默寡言，擔心大家覺得他轉型當演員之後變了，李大輝則認真安慰他「絕對沒這回事」。



李大輝詢問邕聖祐對於舉辦Wanna One演唱會的想法，邕聖祐表示：「我當然有意向！以後一起開演唱會吧！」



李大輝猜測賴冠霖可能會是Wanna One裡最早結婚的人，邕聖祐也表示一旦遇到緣分、認定對方是「再也不會遇到的人」就會結婚，兩人都同意不論誰結婚都會邀請所有成員，還約好今年之內所有成員一起聚餐，配合正在服兵役成員的休假日期。



影片公開後，很多韓國網友留言稱仍在懇切期待Wanna One合體：「即便身在不同粉絲群，只要你們聚起來，我們也會聚到一起！」

此外，Wanna One是2017年通過Mnet選秀節目《PRODUCE 101 第二季》出道的11人男團，進行了為期1年半的限定活動，2019年1月舉辦演唱會後正式結束活動，2021 MAMA頒獎禮久違重聚登台引發轟動，2022年1月發行數位單曲《Beautiful （Part.3）》。 直到去年還有人聯絡李大輝，表示希望為Wanna One拍攝真人秀。



成員之一賴冠霖去年6月突然宣佈「轉變賽道」退出娛樂圈，開啟幕後生涯。



▼邕聖祐做客李大輝節目《要吃泡麵再走嗎》：



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