NewJeans三人回歸卡關主因曝光：是否「與閔熙珍切割」成最大分歧！閔發聲：「必須是五人，針對我勿扯牽成員」

NewJeans 與所屬公司 ADOR 歷經一年法律攻防後，看似將全員回歸，但三名成員Minji、Hanni、Danielle與公司之間的溝通依舊卡關，最大分歧點在於「是否與前代表閔熙珍保持距離」。

本月 12 日，Hyein與 Haerin在與公司充分討論後率先宣布回歸，三名成員則於約一小時後，以律師名義單方面發布「決定回到ADOR」的聲明。 但這份聲明完全未經公司協調，ADOR 亦坦言仍在「確認三人的真實意圖」。

據悉，三名成員與ADOR對於「是否與閔熙珍保持距離」這一問題存在分歧，甚至傳出三人希望閔熙珍重新主導製作，但 ADOR 僅以「無法確認」回應。



在此敏感時機，閔熙珍 15 日透過某律師的YouTube發聲，強調 「NewJeans 是五人時才完整」，表示整個團隊從外貌、聲音到動線設計都以五人為前提打造，並喊話外界：「本質是針對我，請不要把孩子們捲入。 孩子們應該受到保護，而不是被利用。」

然而韓網反應極度負面，大量留言批評她「最早把成員捲入的是妳」「現在說這些是什麼操作」「自己利用過人還喊保護」等，反效果強烈。



另一方面，ADOR也指出，Hyein 與 Haerin 已與家人一致達成「在沒有閔熙珍的狀態下繼續活動」的立場，但三人仍未與公司就此達成協議。 若真的回到由閔熙珍主導的系統，恐讓已先回歸的兩人陷入尷尬與壓力。

業界分析，三人與 ADOR 遲遲無法敲定最終協議，時間拖得越久，不僅三人，整個 NewJeans 的品牌形象都可能遭到反噬。 距離兩次法院調解破局、最終 ADOR 勝訴才一個月，NewJeans 五人雖看似同向回歸，但真正的問題才正要開始。

Sani@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞