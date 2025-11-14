NewJeans全員逾期放棄上訴！ADOR合約有效正式確定，完整體回歸重啟活動在望

NewJeans 與所屬公司 ADOR 之間長達近一年的專屬合約紛爭，終於在 14 日正式告一段落——五位成員均未對一審判決提出上訴，象徵 NewJeans 全員正式回到 ADOR 旗下。

據業內人士消息，Minji、Hanni、Danielle、Haerin、Hyein 五位成員均未在13日午夜前（上訴期限）向首爾中央地方法院提交上訴狀。 因此，法院於10月30日作出的判決「ADOR與NewJeans成員的專屬合約有效」正式生效。 這意味著，法律上NewJeans全體均屬於ADOR，爭議已完全落幕。



Haerin、Hyein率先宣布回歸，其餘三人陸續表態

在法律結果確定前，ADOR已於12日宣布Haerin與Hyein回歸公司，表明：「將竭盡全力支援兩人順利展開演藝活動。」隨後幾小時內，Minji、Danielle、Hanni也透過聲明公開宣佈決定回歸ADOR。 ADOR表示，正與三位成員進行個別面談，將全力確保討論順利。



兩人制重組傳聞不攻自破，閔熙珍親囑「NewJeans必須是五人」

早前有部份聲音推測，ADOR可能會先以Haerin、Hyein二人為主重新啟動NewJeans。 然而，考慮到ADOR本身主動提起確認合約有效訴訟，再加上回歸公告中明確承諾全面支援，「二人制重組」被多位業界人士視為不具現實性。

ADOR前代表閔熙珍也公開支持成員們的決定，表示尊重她們的選擇，並強調：「無論在任何情況下，NewJeans都應以五名成員完整被守護。」她更表示，希望五位成員能變得更堅強、迎來更好的未來，並祝願「五個人都幸福」。



大眾看法不一：期待未來表現 vs. 無法信任背叛者

對於NewJeans決定回歸，部份網友表示支持、加油打氣，也為她們虛度一年空白期感到惋惜，擔心能否延續從前的人氣。也有人持消極看法，指出「背叛一次的人還會背叛第二次」，認為她們站隊閔熙珍起訴所屬社暴露了無知自大的一面，如果ADOR輕易接納她們這樣的做法，無異於「羞辱和輕蔑所有熱愛K-pop的大眾與相關公司」。



