D社狠揭闵熙珍霸凌证据！群组飙骂四连发！事后派出幽灵律师施压要求删文，却被揭「查无此人」

韩国娱乐圈再掀风暴。

「D社」（Dispatch）近日取得法院判决书、劳动局处分资料等文件后独家报导指出，知名企划人闵熙珍因涉嫌对公司同仁进行职场霸凌，遭劳动局认定违规并处以罚锾，而她向法院提出异议后，多数主张仍遭驳回。 判决书中更清楚记录她曾在工作群组内以「饭桶」、「笨蛋」、「愚蠢」、「可怜」等字眼辱駡被害人，法院认定该等言语已属侮辱及情绪骚扰，对劳动者的人格尊严造成明显损害。

「D社」报导指出，在三人群聊中闵熙珍多次使用贬抑言语，使被害员工长期处於压力与恐惧之中。 法院审酌对话纪录后认为这些对话并非一般严厉指导或情绪化反应，而是具持续性与侮辱性的「职场霸凌」。 虽然部份内容因证据不足未被完全采信，但大部份事实仍足以认定她违反《劳动基准法》相关规范。



「D社」揭露的并不止於此。 报导刊出后，一名自称是闵熙珍「法务代理人」的人士主动向记者发送简讯，要求文章立即修改或删除，否则将采取法律行动。 但「D社」反查对方身分后惊觉该「律师」疑似根本不存在——讯息中所提供的律师事务所名称（律师所名 이한）虽存在两家同名单位，但其中一家根本没有聘任何律师，另一家则查无该名律师与该电话。 此情况让外界质疑，是否有人冒充律师企图对媒体施压，形成另一起不透明的「暗箱操作」。

事态曝光后劳动单位先前的调查与处分再度成为社会讨论焦点。 劳动局认定闵熙珍违反调查义务，并对她开罚。 但她在与官方争讼期间并未对外公开说明，反而透过疑似「幽灵律师」要求「D社」修改报导，使外界更加疑惑。 对此，「D社」也强调，他们已依法查证所有文件，并将原始判决与处分内容完整比对后才进行报导。



这起事件在网路上掀起高度热议。 一方面许多上班族与网友认为，法院的认定再次凸显「职场霸凌」在韩国社会中的普遍与严重性，尤其当施暴者可能是公司高层时，劳工往往难以对抗。 另一方面，媒体界也反思此次冒名「律师」向记者施压的荒诞情况，提醒新闻机构面对法律恐吓时必须进一步查证身分，以避免成为假讯息或不当舆论操控的对象。



目前闵熙珍已向法院提出补正书，表示将在后续正式审理中进行抗辩; 但就现阶段判决内容与劳动局调查结果来看，她在霸凌事件中的责任恐难全身而退。 法律攻防仍在持续之中，而这场风暴也让外界再次关注娱乐产业内部的权力结构、管理文化以及劳动者权益保障问题。

此案最终判决与当事人后续回应，也将左右韩国舆论走向，成为近期娱乐圈最受关注的事件之一。

