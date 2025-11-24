《魷魚遊戲2》演員新婚喜訊！李雲山迎娶同僚韓徐伊：一起踏出的步伐請多指教

Netflix 原創劇《魷魚遊戲2》演員李雲山於23日與同為演員的女友 韓瑞伊正式步入禮堂，成為演藝圈最新誕生的明星夫妻檔，喜訊曝光後獲得圈內好友與粉絲滿滿祝福。

李雲山在婚禮前兩日透過社群向外界分享心情，坦言這場婚禮來得有些晚，並寫道：「晚來的婚禮，無法一一當面向大家問候，真的很抱歉。 接下來要踏上新的、也是一起的步伐，請大家多多鼓勵與支持。」言語間充滿溫柔與感謝。



韓瑞伊也在婚禮前一天寫下即將成為新娘的心境：「明天就要結婚了。 如果有沒能親自向您們問候的地方，真的抱歉。 能在婚禮上見到的朋友們、以及即使無法到場仍給予祝福的所有人，真的非常感謝，我之後再向大家問候。」兩人23日舉行婚禮，繼李章宇、趙慧媛夫婦後，韓娛圈又添一對演員夫妻，令粉絲驚喜。

李雲山近年作品包括《大風水》、《阿斯達年代記：阿拉姆恩之劍》、《魷魚遊戲2》（飾 金代表手下）、《白雪公主非死不可》（飾 劉正植）、以及電影《攔截聲命線》、《無間對決》、《韓山島海戰》（飾 李基南）等，為戲路多變的實力派演員。 韓瑞伊則出演過《Fighting Family》，兩人因戲結緣，如今修成正果，令眾人紛紛送上祝福。

Tracy@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞