從試鏡全軍覆沒到《魷魚遊戲》出線！曹柔理憑一劇從女愛豆→女演員

前超人氣限定女團 IZ*ONE 成員、現為歌手兼演員的曹柔理近日在 MBC 綜藝節目《全知干預視角》中，首次公開自己在 Netflix 話題影集《魷魚遊戲》第二、三季試鏡過程中的心路歷程，引發熱議。

節目中曹柔理坦言自己在挑戰演戲的過程中，曾多次參加各種作品的試鏡，但全都落選，唯獨《魷魚遊戲》獲得錄取。 她坦白說：「那時候因為連續落選，甚至懷疑自己是不是不該演戲。」



儘管如此，對於這部全球熱播作品，她懷有特別的熱情與渴望。 她回憶道：「當時幾乎像個瘋子一樣去參加《魷魚遊戲》的試鏡。」據悉，這場試鏡競爭激烈，總共進行了四輪。為了完美投入角色，曹柔理還在家親自剪掉頭髮，刻意營造出尖銳凌亂的感覺，展現對角色的真誠與執著。 她也分享了試鏡中最深刻的瞬間：「在第三次試鏡時，我雖然演了哭戲，但眼淚卻流不下來，心裡很擔心。 直到第四次試鏡時，累積的委屈與壓力終於爆發，掉下了一滴眼淚。」她還透露：「後來聽說導演就是因為看到我的眼神，才決定選我。」顯示出她用心投入的演技最終感動了劇組。



談到接到合格通知的那一刻，曹柔理表示自己當時正在錄音室，接到電話後立刻淚崩。 她感性地說：「因為只有《魷魚遊戲》試鏡通過，對我來說格外特別。 或許就是因為我對這部作品的渴望與真心，才讓夢想成真。」



此外，曹柔理在《魷魚遊戲》第二、三季中飾演了獨立勇敢的未婚媽媽「純熙」，因輕信前男友而投資失利、承受鉅額損失，如今懷著前男友的孩子參賽以賺取生活費......

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