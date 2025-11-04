【韓網熱門】業界票選「2025最佳電視劇TOP 7」：《苦盡柑來遇見你》奪冠，《暴君的廚師》《外傷重症中心》緊隨其後
【韓網熱門】業界票選「2025最佳電視劇TOP 7」：《苦盡柑來遇見你》奪冠，《暴君的廚師》《外傷重症中心》緊隨其後

韓劇   2025年11月4日   星期二14:06   Sani  

（封面圖源：Netflix，tvN）

韓媒Joynews24近日向110位業內人士展開調查，受訪者包含娛樂公司和電視台員工、影視內容製作人、娛樂記者等。 根據投票結果，今年公認的最佳電視劇包括以下幾部：

1. 《苦盡柑來遇見你》（48票）
（圖源：Netflix）

2. 《暴君的廚師》（18票）
（圖源：tvN）

3. 《外傷重症中心》（10票）
（圖源：Netflix）

4. 《妳和其餘的一切》（9票）
（圖源：Netflix）

5. 《未知的首爾》（7票）
（圖源：tvN）

6. 《如此親密的背叛者》（3票）
（圖源：MBC）

7. 《照明商店》《家母螳螂》《機智住院醫生生活》《魷魚遊戲》第二、三季（2票）
（圖源：Disney+，SBS，tvN）
（圖源：Netflix）

此外，獲得提及的還有《金子般我的明星》《下流大盜》《百次的回憶》《鬼宮》《狂醫魔徒》《血謎拼圖》《我的青春》《比天國還美麗》《正年》《愛麻夫人熱映中》等。

韓國網友評論：
1. 令人信服的排名kkk
2. 《百次的回憶》《比天國還美麗》是誰選的啦
3. 我就知道，第一肯定是《苦盡柑來遇見你》！真的超好看
4. 雖然結局有點不滿意，但《暴君的廚師》是我今年看得最開心的一部
5. 《未知的首爾》ᅲᅲᅲᅲ我心中的第一名
6. 《未知的首爾》拍得太好了，希望更多正在度過艱難時期的年輕人能看到這部劇
7. 《妳和其餘的一切》ᅲᅲᅲᅲᅲ成為我的人生愛劇了
8. 前1、2、3名我都超愛，看得心服口服哈哈
9. 榜上這幾部我一部都沒看過欸
10. 《苦盡柑來遇見你》《妳和其餘的一切》《未知的首爾》，再加上最近在播的《颱風商社》《金部長的夢想人生》，都是超棒的劇
11. 這些都是今年的？ 哇... 我今年看劇真的看好多喔

出處：https://theqoo.net/hot/3977921103

出處:https://theqoo.net/hot/3977921103

