李章宇趙惠媛婚禮驚喜爆紅！新娘捧花竟變成這個？網笑：最香的祝福

演員李章宇與趙惠媛（趙惠元）23日在首爾樂天飯店舉行婚禮，因李章宇的綜藝活動而延後一年的婚禮終於補上，星光熠熠的現場不只嘉賓吸睛，就連「捧花」也成為話題焦點！

趙惠媛婚禮上以絲質露肩婚紗亮相，搭配短髮造型與長頭紗，氣質優雅又帶點個性。 手上抱著的原本是一束色彩明亮的鮮花捧花，整體造型典雅又時尚。 不過──真正引爆熱議的是婚禮合照環節登場的「第二束捧花」，一束由核桃糕做成的花束，趙惠媛開心露出燦爛笑容。



原來這是李章宇參與企劃的食品公司 FG 與韓國知名點心公司富昌製果共同打造的驚喜禮物。富昌製果也在官方SNS解釋，核桃自古就是象徵子孫繁盛、家族昌盛的吉祥食材，常在婚禮上使用，他們用核桃糕製作捧花，希望能為新人帶來幸福與祝福。



據悉，婚禮上的賓客禮也是由富昌製果讚助的核桃糕，包含演員李柱昇等來賓都開心拍照分享，可說是「商業鬼才」李章宇把自家合作的品牌發揮到極致，引發不少討論。

此外，婚禮主持由漫畫家兼節目人 Kian84（旗安84） 掛帥，全炫茂擔任主婚人。祝歌部份則由李章宇的表兄、Fly to the Sky 的Hwanhee，以及音樂劇演員韓智尚、閔宇赫演唱，讓現場氣氛更加浪漫。新人甜蜜模樣加上創意滿滿的胡桃糕安排，讓粉絲們直呼：「最可愛婚禮！」、「核桃糕捧花寓意太好了，說不定會引領結婚捧花新潮流」等。



