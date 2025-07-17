全球熱劇卻無緣艾美獎？《魷魚遊戲》第二季竟然掛零提名

Netflix 全球現象級熱門影集《魷魚遊戲》第二季在第77屆艾美獎（Emmy Awards）入圍名單中意外全軍覆沒，未能在任何項目取得提名，跌破了好萊塢多家媒體的預期。

組委會美國電視藝術與科學學院电视（Academy of Television Arts & Sciences，簡稱ATAS）日前公佈了今年的入圍名單。《魷魚遊戲》第二季不僅未能入圍最佳劇情類影集，連演技、製作設計、視覺特效、特技表演等多個被看好的技術獎項都全數落空。包括《Variety》在內的多家美國主流媒體先前都普遍認為該劇將再度橫掃多項提名，然而結果卻讓人大感意外。

《USA Today》、《Deadline》等美國媒體均將《魷魚遊戲》第二季列為今年最大「遺珠」之一。經濟雜誌《Forbes》也評論道：「外界原本預期《魷魚遊戲》能在劇情類影集、演技、製作設計、視效、特技等多個領域入圍，但最終完全落空。」不過該報也指出，儘管第二季的評價未能如首季那樣爆炸性高漲，但在爛番茄影評網仍維持83分的好成績。



多家分析普遍認為，主要原因在於《魷魚遊戲》第二季採取「Part 2」形式，與第三季其實是同一故事的上下集，導致第二季在劇情結構上缺乏完結性，因此未能獲得艾美獎評審青睞。不過，第三季因於今年6月播出，將成為明年艾美獎的參賽作品，仍有機會補上這次的遺憾。



今年的艾美獎評選範圍為2023年6月1日至2024年5月31日間首播的電視節目。《魷魚遊戲》第二季於去年12月上線，這也形成了與2022年第一季盛況的強烈對比。當時《魷魚遊戲》創下艾美獎外語影集最多14項提名紀錄，最終一舉奪下包括黃東赫導演獲得最佳導演、李政宰奪得最佳男主角、李瑜美摘下最佳嘉賓女演員，以及視效、特技、製作設計等共6座獎項，寫下韓國電視劇的歷史。



第77屆艾美獎將於今年9月14日在洛杉磯的 Peacock 劇院盛大舉行，屆時各獎項結果將揭曉，備受全球影迷矚目。

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