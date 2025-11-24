《鱿鱼游戏2》演员新婚喜讯！李云山迎娶同僚韩徐伊：一起踏出的步伐请多指教

Netflix 原创剧《鱿鱼游戏2》演员李云山於23日与同为演员的女友 韩瑞伊正式步入礼堂，成为演艺圈最新诞生的明星夫妻档，喜讯曝光后获得圈内好友与粉丝满满祝福。

李云山在婚礼前两日透过社群向外界分享心情，坦言这场婚礼来得有些晚，并写道：「晚来的婚礼，无法一一当面向大家问候，真的很抱歉。 接下来要踏上新的、也是一起的步伐，请大家多多鼓励与支持。」言语间充满温柔与感谢。



韩瑞伊也在婚礼前一天写下即将成为新娘的心境：「明天就要结婚了。 如果有没能亲自向您们问候的地方，真的抱歉。 能在婚礼上见到的朋友们、以及即使无法到场仍给予祝福的所有人，真的非常感谢，我之后再向大家问候。」两人23日举行婚礼，继李章宇、赵慧媛夫妇后，韩娱圈又添一对演员夫妻，令粉丝惊喜。

李云山近年作品包括《大风水》、《阿斯达年代记：阿拉姆恩之剑》、《鱿鱼游戏2》（饰 金代表手下）、《白雪公主非死不可》（饰 刘正植）、以及电影《拦截声命线》、《无间对决》、《韩山岛海战》（饰 李基南）等，为戏路多变的实力派演员。 韩瑞伊则出演过《Fighting Family》，两人因戏结缘，如今修成正果，令众人纷纷送上祝福。

