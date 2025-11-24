傳出美國版《魷魚遊戲》將於明年2月開拍，並由《班傑明的奇幻旅程》大衛芬奇執導！

如果推出 Netflix 熱門韓劇《魷魚遊戲》系列的美國版《魷魚遊戲：美國篇》，大家期待嗎？最想看到誰來演呢？

上週，美國媒體Collider報導：「大衛芬奇的《魷魚遊戲：美國篇》將於 2026 年 2 月 26 日開始拍攝。誰會出演這部系列目前尚不明確。Netflix 與其他項目一樣拒絕對此發表意見。」



《魷魚遊戲》第 3 季結尾曾短暫出現好萊塢明星「凱特布蘭琪」驚喜客串，她如同孔劉一樣，扮演在街頭穿著西裝筆挺的遊戲邀請人。對此，觀眾們也解讀為似乎是為了建立《魷魚遊戲》美國版的連結點而加入的場面。拍攝的空間也不是在韓國，而是在美國洛杉磯。



《魷魚遊戲：美國》據悉不是《魷魚遊戲》系列的翻拍，而是以衍生作品的性質為主。由大衛芬奇執導，英國影集《烏托邦》（Utopia）的丹尼斯凱利負責編劇。《魷魚遊戲》系列的導演黃東赫，以及製作公司 Firstman Studio 的代表金智妍也將以製作人身分加入。



不過，大衛芬奇是否會執導全季尚未得知。以電影《火線追緝令》、《鬥陣俱樂部》、《班傑明的奇幻旅程》、《社群網戰》等著名的大衛芬奇導演，與 Netflix 簽訂 12 年長期合約，執導了《紙牌屋》、《破案神探》、《愛x死x機器人》等系列，以及電影《曼克》等作品。



此前，黃東赫導演曾在今年 6 月的採訪中，否認過與美國版製作相關的外媒報導。不過，他留下了一絲可能性：「我喜歡芬奇導演。我也想看看（他製作的《魷魚遊戲》）。如果真的收到邀請，我會認真考慮。」



《魷魚遊戲：美國篇》的公開日期尚未確定。不過《Collider》推測：「若明年年初如預定開始拍攝，那麼最有可能在 2028 年公開。」



