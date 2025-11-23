待令熟手潤娥來了！中文喊話粉絲「大家要好好吃飯！」自曝搭飛機進廁所都會擔心安全〜

因主演《暴君的廚師》受到廣大觀眾朋友喜愛的潤娥，於11月23日傍晚在台北國際會議中心與粉絲們見面，與粉絲們大談拍攝本劇的幕後有趣的小故事，也大玩互動遊戲，度過難忘的時光。

一開場主持人就請所有粉絲們想像自己正在飛機的廁所中，翻開了劇中她穿越時空用的書籍「望雲錄」，大家一同念出上面的字詞，呼喚潤娥出場。潤娥穿上一襲黑色單邊露間的小禮服洋裝，並且綁著俐落可愛的小包包頭登場，更不忘用中文問候大家：「大家好！我是待令熟手延志永〜好久不見，今天我們一起度過愉快的時光！」引發現場粉絲尖叫。

潤娥也表示本次能夠以《暴君的廚師》中廚師延志永的身份來到這裡與大家見面，讓她感到相當開心。潤娥也與大家分享劇中的名場面，舞台螢幕上播出了一段段大家非常喜愛的片段，瞬間召喚大家的回憶，潤娥也和大家大聊這些幕後的TMI。她提到自己為了演出這個角色，先花了3個月左右自己練習，接下來就直接找主廚學習料理技巧，也從主廚那裡學到了身為廚師不能怕火，所以她在短短拍攝的鏡頭內需要展現出華麗的技巧，學習了「火焰秀」的感覺，讓畫面更加華麗。



譬如延志永在飛機廁所中意外穿越的那場戲，潤娥提到那是在攝影棚內拍攝的，劇組打造了1比1大小的飛機廁所，而拍攝時用機器營造出整體晃動的感覺，而潤娥則是吊著鋼絲進行拍攝，這感覺也讓潤娥覺得相當新奇，也很好奇畫面最終會怎麼呈現。不過這場面也造成了後遺症，也就是潤娥每次搭飛機上廁所時也會擔心今天是否有日全蝕，怕是跟劇中依樣穿越到古代了，不過她也請大家別擔心，她已經安全抵達現場了。

關於接演這一部作品的原因？潤娥說對於料理這個題材很有興趣，平常自己也非常喜歡料理，應該能夠相當開心的準備這角色，看了劇本之後，覺得延志永應該是一位用料裡帶給人們希望與歡樂的人，並且擁有著奔向自己夢想的熱情，這樣的角色個性相當吸引潤娥，加上也很希望能夠跟這位導演合作，於是就決定接演《暴君的廚師》這部作品。



潤娥也應粉絲們要求重現劇中跟王說要好好吃飯的那句話，她改用中文說「大家要好好吃飯，也要好好照顧身體，我會一直想著你們，我愛你們。」求好心切的她還因為第一次說的有點停頓，而要求重新再說一次。接著潤娥也與粉絲大玩比手劃腳的遊戲，台上的她望向台下正在努力比動作的粉絲們，非常努力思考與猜題的呆萌表情非常可愛。

接下來她還親自示範如何製作早餐三明治，呈現主廚的專業感。正在用心製作三明治的她，也看見了粉絲們為她準備的排字應援，「就算沒有還世飯，我們也一定要再見」讓潤娥直呼好感動！也趕緊留下難忘的大合照，甚至還自己要求拿出手機來錄影。最終大家也在潤娥的歌聲中結束了今日的見面會。

