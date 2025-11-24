觀眾氣炸！《Running Man》安恩真被拱「親一下」全場尷尬！網看傻：以為在看日本成人綜藝

韓國人氣綜藝《Running Man》最新一期內容引發討論。

為宣傳新劇《一吻爆炸！》，主演安恩真、金武俊登上節目， 節目組特別設計了「誰偷親了？」的推理遊戲，卻因過度強調肢體接觸，被批評擦邊、尺度不佳引人不適。

遊戲規則是由一名「親吻黑手」暗中在指定成員的臉或手臂上留下唇印，其餘人則要從唇形、觸感、甚至氣味中找出真兇。 當天的「親吻黑手」是梁世燦，他還特地用護手霜掩蓋氣味，讓推理更困難。輪到安恩真時，梁世燦突然語帶緊張喊「大家，這只是遊戲喔！」安恩真也害羞問「真的要親嗎？ 好害羞......」但最終還是輕碰了梁世燦的手臂。



雖然製作組並未強制一定要親臉，但節目成員卻不斷拱安恩真在臉上留下唇印，讓現場氣氛變得曖昧到近乎尷尬。而金鐘國一句「就像演戲時親一下而已，有什麼好怕的」更被網友質疑有逼迫意味。 整段遊戲被批「像在看日本成人綜藝」、「晚間家庭時段播這個真的不太妥」、「故意藉節目效果逼迫嘉賓女演員」、「我們的綜藝什麼時候有這麼多bobo了？」、「RM越來越無趣了，現在就靠這些爛手段吸睛」等。



不過，也有看完節目的觀眾幫忙說話，表示安恩真相當敬業，積極配合節目遊戲，更主動幫忙出主意騙過對方，害羞也只是演技，大家輕鬆看節目就好，不需要那麼嚴肅苛刻。



廣告觀眾認為，若只是做推理遊戲，完全可以改成在紙張上留下唇印，沒必要讓嘉賓之間進行不必要的肢體接觸，更可能造成性別上的不適感。《Running Man》這次的企劃也因此引來不少負評，討論度持續延燒。

Tracy@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞