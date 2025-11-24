传出美国版《鱿鱼游戏》将於明年2月开拍，并由《班杰明的奇幻旅程》大卫芬奇执导！

如果推出 Netflix 热门韩剧《鱿鱼游戏》系列的美国版《鱿鱼游戏：美国篇》，大家期待吗？最想看到谁来演呢？

上周，美国媒体Collider报导：「大卫芬奇的《鱿鱼游戏：美国篇》将於 2026 年 2 月 26 日开始拍摄。谁会出演这部系列目前尚不明确。Netflix 与其他项目一样拒绝对此发表意见。」



《鱿鱼游戏》第 3 季结尾曾短暂出现好莱坞明星「凯特布兰琪」惊喜客串，她如同孔刘一样，扮演在街头穿著西装笔挺的游戏邀请人。对此，观众们也解读为似乎是为了建立《鱿鱼游戏》美国版的连结点而加入的场面。拍摄的空间也不是在韩国，而是在美国洛杉矶。



《鱿鱼游戏：美国》据悉不是《鱿鱼游戏》系列的翻拍，而是以衍生作品的性质为主。由大卫芬奇执导，英国影集《乌托邦》（Utopia）的丹尼斯凯利负责编剧。《鱿鱼游戏》系列的导演黄东赫，以及制作公司 Firstman Studio 的代表金智妍也将以制作人身分加入。



不过，大卫芬奇是否会执导全季尚未得知。以电影《火线追缉令》、《斗阵俱乐部》、《班杰明的奇幻旅程》、《社群网战》等著名的大卫芬奇导演，与 Netflix 签订 12 年长期合约，执导了《纸牌屋》、《破案神探》、《爱x死x机器人》等系列，以及电影《曼克》等作品。



此前，黄东赫导演曾在今年 6 月的采访中，否认过与美国版制作相关的外媒报导。不过，他留下了一丝可能性：「我喜欢芬奇导演。我也想看看（他制作的《鱿鱼游戏》）。如果真的收到邀请，我会认真考虑。」



《鱿鱼游戏：美国篇》的公开日期尚未确定。不过《Collider》推测：「若明年年初如预定开始拍摄，那么最有可能在 2028 年公开。」



