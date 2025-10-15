一年公開6部作品 姜河那拍《魷魚遊戲》一度以為失去視力！「一睜開眼睛什麼都看不到！」

素有「美談製造機」稱號的演員姜河那來到節目《Radio Star》宣傳新電影作品《First Ride》，提到自己光是在2025年就有6部作品公開，也透露了自己在演出《魷魚遊戲》時的小故事，令人相當好奇。

MBC節目《Radio Star》中邀請演員姜河那、金英光、姜英錫、姜知英等一同出演，姜河那表示自己已經是第四次來到這個節目了，每一次只要來到這裡，不知道為什麼心情就會莫名的好起來，也提到自己2025年作品多多，大家也都看得出姜河那努力的足跡。

從電影《Streaming》、《黑白線人》、《牆外之音》到電視劇《你的味道》，《魷魚遊戲》還有正要上映的電影《First Ride》，姜河那在今年2025一年之中所出演的作品就高達6部，主持人說這樣的程度幾乎大家每個月都見到姜河那了，不過姜河那說這些作品在拍攝的時候都在這幾年間重疊發生，都在同一年公開也並非他能控制，時間點就是這麼剛好。



姜河那在今年還被任命為堤川國際音樂電影節宣傳大使。他提到因為張恆俊導演打電話給他，他還以為導演是希望他送去應援咖啡車，所以拿出信用卡，結果沒想到是一通宣傳大使的委任電話，沒想到他就這樣偶然成為了宣傳大使，姜河那在描述這樣的狀況時，逗趣的表情也引發全場大笑。



他也以獨特的生活風格吸引許多觀眾的目光，譬如他曾說自己與旗安84幾乎是同類型的人，也就是回家之後幾乎就把手機給扔到一旁，另外在拍攝現場的時候，他也會無意間（？）與大家保持距離，因為他說自己相當需要有獨自一人待著的時間。姜河那還透露自己在拍攝《魷魚遊戲》系列的趣事，當時他與其他作品一起拍攝，某天來到現場，聽到需要等待一段時間，就在拍攝現場的角落床上睡著了。當他睜開眼睛時卻發現什麼都看不到！大家都消失了！讓他覺得毛骨悚然。



姜河那不論是作為演員或是描述自己的日常生活都相當有趣，本集詳細內容也將於15日晚間播出。



