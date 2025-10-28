《魷魚遊戲》後的最新力作！林智妍大力推薦由李政宰挑戰相差18歲的戀愛《討厭的愛情》

由《魷魚遊戲》打開全球知名度的演員李政宰，本次挑戰浪漫愛情題材，將與相差18歲的林智妍帶來《討厭的愛情》並定檔於11月3日首播。

《討厭的愛情》劇情描述早已遺忘初心的國民演員任現峻（李政宰飾）與演繹記者魏正信（林智妍飾）邊鬥嘴邊累積情感發展出來的戀情，也加入了演員金智勳與徐智慧，分別飾演體育雜誌的社長以及最年輕的演藝部部長，為本劇增添更多多樣化的小故事。這部作品也是李政宰在《魷魚遊戲》系列後再度主演的新作品，因此特別受到關注，並且與他其他作品《魔鬼對決》《獵首密令》《輔佐官》等的題材相當不同。



而觀眾們對於男女主角的年齡差也抱持不同看法，1972年生的李政宰對上1990年生的林智妍，相差了18歲之多，也有很多觀眾們表達若以這樣的男女主角情感為主線，兩人能否表達出「浪漫愛情」的感覺？實際年齡是否妨礙觀眾們投入的程度？於是陸續釋出的男女主角劇照也令觀眾們相當關注。



不過10月28日舉行的線上製作發表會，李政宰表達了「年齡不是問題」並打算正面突破的決心。他更強調是多虧了林智妍才能夠參演這部作品，表達自己並未干涉選角，也因為前一部作品戲份多也很重要，接下來原本就想要挑選一部輕鬆活潑一點的作品演出，此時李政宰就接到了林智妍的來電，也在她的推薦之下參加本次作品的演出。



林智妍也補充說，看了劇本之後，認為李政宰前輩真的是韓國國內最適合演出這個角色的人，所以還很害羞地發了簡訊給李政宰說「希望和你一起合作」，林智妍也爆料在片場每天都能夠盡情宣洩，不管她怎麼做，前輩也總能接住她。展現兩人的默契以及合作愉快的氛圍。《討厭的愛情》預告片中也能看出李政宰顛覆以往形象盡力搞笑的一面，能否在《魷魚遊戲》後再帶給大家不同的感受？

