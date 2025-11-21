賣座女王回歸！嚴正化睽違5年將再以電影《特務搞飛機2》回歸大螢幕

演員嚴正化在喜劇方面的演出，獲得許多觀眾們的喜愛，繼上次在電影《特務搞飛機》中飾演一位深藏不露，以為已經忘了自己前半生的特務工作，沒想到遇上了劫機卻又施展出身體記憶，擊退機上惡霸。而相隔五年，她將再以這部電影的續集作品回歸大螢幕。

嚴正化在2020年夏天上映的電影《特務搞飛機》中有精彩演出，相隔五年電影宣布將推出續集，嚴正化也再度以原本女主角李美英一角回歸，這次可望帶給大家更上一層樓的喜劇表現，以及更有趣的劇情發展。《特務搞飛機2》同樣是動作喜劇，描述上一次在高空成功營救機上民眾的一家人，受到豪華郵輪的神秘邀請，又將捲入另一件不可預測的事件中。由前作品的原本成員加上新成員共同演出，已讓觀眾們相當期待。



在《特務搞飛機》中嚴正化飾演一位在市場賣麻花捲的老闆娘，從一開始相當有人情味的溫暖性格，到後來在飛機上遇見了劫機狀況，而喚醒身體的本能，展現各種特務技能營救全機，動作戲碼以及搞笑的劇情環節，讓大家相當難忘，以及她與劇中的老公朴誠雄的互動，也令大家印象深刻。在續集中她也將引領劇情的主要發展，在豪華郵輪上有什麼不可預測的狀況即將發生？相信她也將包辦了片中精采的動作戲碼以及搞笑環節，再度呈現最新舒壓作品。



嚴正化累積了許多作品，在不同的角色上也都有所發揮。不僅是動作戲，在小螢幕作品如《我們的藍調時光》《車貞淑醫生》以及近期作品《金子般我的明星》，不分題材總是令觀眾們覺得溫馨又有趣，收視率與話題性兼備，她以相當紮實的演技實力以及多采多姿的魅力為基礎，豐富的角色演出總是令人眼睛一亮，獲得許多觀眾們的喜愛與支持。《特務搞飛機2》於2025年10月開始進行拍攝，上映時間未定。



