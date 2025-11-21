曹政奭因《秘書鎮》「經紀人」李瑞鎮、金光奎生氣了！還得自己開車：「這兩位哥瘋了，大家請小心」

之前李瑞鎮邀請曹政奭上《秘書鎮》，沒想到真的來了，結果是他受難的一天 XD

本週《秘書鎮》「經紀人」李瑞鎮、金光奎的my明星是曹政奭，由於三人平常就很熟，還直接主客顛倒了？！當天他們將參加曹政奭首次全國巡迴演唱會的合奏練習，還有錄製《我家的熊孩子》。

但，曹政奭從一開始就表示：「今天一天讓我很擔心耶！感覺是我要帶著哥哥們到處走！」沒想到...這真的成爲預言。之後製作組問道：「今天覺得不幸的瞬間？」曹政奭回答：「每個瞬間...特別是我開車的時候！」



先公開影片中，三人一起到食堂吃飯，李瑞鎮：「這家店的生啤看起來很好喝，（問曹政奭）要喝一杯嗎？」曹政奭說自己是要唱歌的人，金光奎：「怎麼不問我？」李瑞鎮回答：「哥你得開車，怎麼可以喝！」結果金光奎回：「讓政奭開就可以了！」最後他們真的點了生啤，也真的由曹政奭開車載兩位經紀人 XD



開著車的曹政奭就說：「這是真實情況，不是為了搞笑、也不是為了那樣的畫面，《秘書鎮》這兩位哥真的瘋了，大家請小心！」還表示：「因為太自然了，所以好生氣，邊開著邊想這是什麼情況，一個小時前我還坐在後面。」感覺就會超爆笑，大家別錯過這集播出啦！



Yuan@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞