嚴正化&宋承憲《金子般我的明星》感動結局刷新收視率！明星和經紀人是互相成就♥

《金子般我的明星》本週以完結，最後兩集（11、12集）過程再次帶來意外轉折，不過最終仍是Happy Ending收場，觀眾均給予正面評價。

最意外的就是「宥蘭」（朱寶英 飾）的情形，她在奉清慈／壬洗拉（嚴正化、張多皒 飾）鬼門關前徘徊時現身，後續奉清慈記憶漸漸湧上，才知宥蘭在她車禍前就已離開人世。失憶時她在考試院和宥蘭的互動，在其他考試院住戶眼裡都是怪異行徑。回想兩人的初見面，是宥蘭伸出手詢問離家出走的她要不要到考試院來。



奉清慈會離家出走是因為一時的慾望，想再重回演藝圈而在路上丟下爸爸，導致爸爸車禍半身不遂，歉疚的她只能默默留下一大筆錢。而25年前她會突然消失演藝圈，是因為車禍毀容，25年後她拿到了姜斗元（吳代煥、許建永 飾）匿名寄給她的錄音檔，才知道當初車禍的來龍去脈──高熙英（李伊、李多妍 飾）故意向接受性招待的都議員放消息，讓都議員動員殺壬洗拉，姜斗元和史善英（趙妍熙、宋詩安 飾）知情後分別為了利益與要脅加入高熙英陣營。



雖然部分曾視為「家人」的人背叛自己，但是奉清慈身邊還是有許多「家人」，沒血緣的閔太淑（車清華、韓知曉 飾）、具南柱（玄奉植、金尚宇 飾）、考試院家人們等等，還有血緣的爸爸（柳泰浩）、妹妹奉白慈（朱忍英 飾）、外甥奉多熙（都嬴諝 飾），當然還有經紀人「0728」獨孤哲（宋承憲、李敏宰 飾）。在解決一票閔國熙議員和姜斗元、高英熙等反派後，壬洗拉以本名「奉清慈」站上了一樣的頒獎台感謝這些家人，也感謝「0728」，她還說他是「我金子般的經紀人」，這才讓人明白兩人是「互相成就」。奉清慈更留下了名言「即使身處在看似沒有未來的谷底，也仍舊充滿希望。絕對不要放棄，你們都是主角，主角終究都會是你們。」



劇情最後停在獨孤哲記者會上的告白，他邀請奉清慈當他「能向著陽光一起走下去的夥伴」，奉清慈笑著回應：「正是我想要的。」兩人相視而笑，時光一度像回到25年前。



最後第12集收視率開出4.3%，刷新開播以來最高收視率，網友給予正面好評，表示「好久不見有趣且療癒的戲劇」、「中年愛情劇竟然不灑狗血如此純情」、「男女主角告白很感人」，也有人發現Ending似乎是致敬經典好萊塢電影《摘星奇緣》（新娘百分百）。

