嚴正化想和宋承憲再拍《金子般我的明星》第二季！談生涯「想成為不因歲月褪色的演員」

《金子般我的明星》上月下旬以刷新自身最高收視率的成績完結，女主角嚴正化接受了各大韓媒採訪傳達感言。

嚴正化在《金子般我的明星》飾演藝名「壬洗拉」的「奉清慈」，因一場車禍失去了25年的記憶，記憶停留在25年前還是當紅女演員的時候。奉清慈因此捲土重來，以本名再戰戲劇圈，一邊重拾夢想，一邊和陪伴自己的刑警「獨孤哲」（宋承憲飾），一起揭開25年前害自己跌落谷底的黑幕真相。



嚴正化受‎《HERALD》、‎《Sport Today》‎等韓媒訪問，坦言「一開始收視率太低了，心裡很不是滋味」，但隨著收視率升高非常開心，透露經常光顧的修繕店老闆，還有好友宋慧喬、鄭在炯都給予正面反饋「看得很有意思」。確實，《金子般我的明星》首集僅開出1.4%收視率，但接下來的三集收視率都上升，翻漲2倍到了3.1%！中後期甚至來到4.2%，最後一集再突破至4.3%，進步有目共睹，網評大多認為比預想的好笑、有趣，嚴正化和宋承憲的「中年愛情」互動情節意外吸引人。



談到「中年愛情」，由於劇情奉清慈和男主角「獨孤哲」是相隔25年再見面，一個記憶回到25年前，一個則是長期守著25年前回憶，兩人年紀雖然中年，卻呈現出青澀的初戀感，和一般給人印象激情、狗血的中年愛情不同。從嚴正化的談話可感受她對這場「純情中年愛情」的珍惜，認為這時期能遇到這樣的劇本很神奇也很珍貴，不知道什麼時候還會有這樣的機會，所以想著要盡量享受。



能和宋承憲繼2015年上映的電影《帥氣的噩夢》時隔十年再合作，她也感到很開心，且相處時間更長了。她和許多觀眾一樣，覺得宋承憲外貌和身材都毫無變化，笑提一場宋承憲在家裸上身的戲，基於禮貌不應該看但還是會忍不住看幾眼。她形容對方性格好像變得更溫柔寬厚，相處起來更溫暖，「第一次知道承憲是那麼有趣的人」，但她也希望觀眾能多關注他的演技，稱讚他演技自然、很適合獨孤哲，甚至將收視率上升歸功於他。



嚴正化亦透露其實從《帥氣的噩夢》後，宋承憲每年春節和秋夕都會向她問候，兩個人十年來的稱呼還是「承憲xi」和「努那（姐姐）」。問她對於拍第二季有沒有想法，她回答「很想演」，還主動提議：「第二季拍《金子般我的男友》、《金子般我的丈夫》如何？」一席話逗笑了現場記者們。不過宋承憲在結局前遭遇喪母，嚴正化遺憾表示「聽說承憲的母親很喜歡這部電視劇，心裡非常難過」，喪禮她也前去致意了。

除了宋承憲，嚴正化和客串「元班」的池珍熙也是舊識，自2009年的電視劇《不能結婚的男人》後時隔16年再會。嚴正化說池珍熙也沒變，回顧選角時導演曾推薦池珍熙並說和他關係不錯，她馬上開玩笑回應導演「和我關係也很好」，池珍熙便受邀了，池珍熙後來就對外稱「我是因為嚴正化來的」。



回到角色本身，飾演奉清慈讓嚴正化想起年輕時期的自己，因為太喜歡演戲所以曾焦慮「能演到什麼時候」，煩惱到反而讓自己吃苦，現在回顧會覺得「如果不去想那些，專注提升自己會如何呢」。要知道，嚴正化其實2003年34歲時就受到百想藝術大賞肯定，以電影《周末同床》拿下影后殊榮，2012年再以《舞后》拿下同個獎項，2013年又以《模犯母親》封大鐘獎影后，可見她現在所說的話有多謙虛、且含有對自己演技更高的要求。



她說自己想做的事很多，最喜歡的就是演戲，「我想繼續做我喜歡的事，雖然還有很多不足之處，但是我想成為不因歲月而褪色的演員」。她想演的角色還很多，而《金子般我的明星》讓她對愛情劇更有期待了，她感性表示現在60代的人還能夢想愛情，沒想到在這個年紀還能拿到如此浪漫的劇本，還會持續期待下去。



雖然喜愛演戲，但她也沒忘記自己身兼歌手的身分，透露自己2023年時隔24年重啟演唱會後，本來很害怕的她卻感到非常幸福，未來還會準備全新的演唱會，為了演唱會也會製作新專輯帶給聽眾。

草莓@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞