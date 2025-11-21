《模範的士3》今晚開播，金義聖急拍片喊冤「我不是反派！」字幕組反補一刀「真的嗎？ 」網：越否認越可疑XD

SBS熱門復仇劇《模範的士3》今晚即將首播，飾演「彩虹運輸」張代表的金義聖竟搶先在官方頻道公開「緊急澄清影片」，強烈否認外界瘋傳的「反派說」「背叛說」，結果卻適得其反XD

金義聖在影片中嚴正聲明：「很多觀眾看《模範的士》都在等我什麼時候背叛，但我真的不是反派！真的沒有黑幕，也不會背叛！我冤枉到睡不著！」甚至慘兮兮地說：「都到第3季了，我要做到什麼程度大家才願意相信我？ 如果好奇我會不會（？ ）背叛，就請看今晚的首播吧！請務必相信我！」



對於前不久公開的角色海報裡邪氣滿滿的造型，金義聖也哭笑不得：「我自己也嚇一跳... 怎麼看都不像好人。 我都不知道怎麼叫大家相信我。」但仍堅持稱，只要看過第一集就會明白背後隱情，笑著說：「帥就可以啦！」



更搞笑的是，影片最後製作組加上字幕「張代表真的不是反派... 嗎？」絲毫不替金義聖澄清到底XD



其實觀眾對金義聖產生「反派執念」不是沒有原因。 金義聖出身劇場界，1996年以電影《豬墮井的那天》受到注目，後演出《觀相大師：滅王風暴》《六龍飛天》等作品累積演技實力。 2016年他在電影《屍速列車》中以自私冷血的公司高管一角爆紅，奠定「國民反派」形象基調; 其後在《陽光先生Mr. Sunshine》飾演親日派賣國奴、《首爾之春》飾演落跑國防部長，屢屢讓觀眾恨得牙癢癢。



不過金義聖並非只會演壞人，其實也演過不少溫暖角色，包括電影《二十行不行》裡金宇彬的父親、《雞不可失》中的警察署長等。 然而，比起正面角色，觀眾似乎總是更關注他的反派角色XD



在《模範的士》系列裡，金義聖飾演「彩虹運輸」代表理事、犯罪受害者支援中心青鳥財團代表「張省哲」，幼年時父母慘遭連環殺手殺害、對法律失去信任，因此成立代替受害人復仇的團隊。 某種意義上來講，與《復仇者聯盟The Avengers》神盾局局長尼克·福瑞有相似之處。



雖然是正義的一方，但觀眾因為他的反派形象太深，第一、二季都一直懷疑他何時會黑化。 雖然影片中金義聖再三否認黑化，卻令觀眾更加起疑：「強烈的否定即是肯定...？」「有張劇照是張代表在噴水洗車，但下意識會認為他是穿著囚服拿著槍，面帶微笑地殺人...」「他自己也知道看起來不像好人啊！」「原本信任他的，但現在反而懷疑了... 」



【《模範的士3》將於今晚在 Viu 獨家播出，敬請期待！】



