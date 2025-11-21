卖座女王回归！严正化睽违5年将再以电影《特务搞飞机2》回归大萤幕

演员严正化在喜剧方面的演出，获得许多观众们的喜爱，继上次在电影《特务搞飞机》中饰演一位深藏不露，以为已经忘了自己前半生的特务工作，没想到遇上了劫机却又施展出身体记忆，击退机上恶霸。而相隔五年，她将再以这部电影的续集作品回归大萤幕。

严正化在2020年夏天上映的电影《特务搞飞机》中有精彩演出，相隔五年电影宣布将推出续集，严正化也再度以原本女主角李美英一角回归，这次可望带给大家更上一层楼的喜剧表现，以及更有趣的剧情发展。《特务搞飞机2》同样是动作喜剧，描述上一次在高空成功营救机上民众的一家人，受到豪华邮轮的神秘邀请，又将卷入另一件不可预测的事件中。由前作品的原本成员加上新成员共同演出，已让观众们相当期待。



在《特务搞飞机》中严正化饰演一位在市场卖麻花卷的老板娘，从一开始相当有人情味的温暖性格，到后来在飞机上遇见了劫机状况，而唤醒身体的本能，展现各种特务技能营救全机，动作戏码以及搞笑的剧情环节，让大家相当难忘，以及她与剧中的老公朴诚雄的互动，也令大家印象深刻。在续集中她也将引领剧情的主要发展，在豪华邮轮上有什么不可预测的状况即将发生？相信她也将包办了片中精采的动作戏码以及搞笑环节，再度呈现最新舒压作品。



严正化累积了许多作品，在不同的角色上也都有所发挥。不仅是动作戏，在小萤幕作品如《我们的蓝调时光》《车贞淑医生》以及近期作品《金子般我的明星》，不分题材总是令观众们觉得温馨又有趣，收视率与话题性兼备，她以相当扎实的演技实力以及多采多姿的魅力为基础，丰富的角色演出总是令人眼睛一亮，获得许多观众们的喜爱与支持。《特务搞飞机2》於2025年10月开始进行拍摄，上映时间未定。



