56歲嚴正化自曝戀愛標準超直接：外貌最重要，交往過的對象都是年下！

韓國「不老女神」嚴正化最近在自家YouTube頻道公開了自己真實的戀愛觀，毫不避諱地直言：「外貌是第一順位！」還被好友爆料其實偏愛「年下男（弟弟型）」，讓粉絲笑翻。

影片「女演員的祕密閒聊：工作與戀愛、還有19禁話題？ ！」中，嚴正化邀請了曾與她合演《金子般我的明星》的演員李伊與車清華來家裡開「女子居家派對」，邊吃邊聊。聊到家庭生活時，正在育兒的車清華坦言：「我現在很少有這樣的時間，我不是很喜歡外出，自從生了孩子後更是如此。」她笑說自己15個月大的女兒現在「完全是小蜘蛛人，到處爬、還撕壁紙！」，讓嚴正化聽了忍不住大笑。

隨後話題轉向「理想型」。 嚴正化說：「我覺得情侶或夫妻之間，最重要的是要有相同的幽默感。」但當朋友追問「那妳的第一條件是什麼？」時，她秒答：「外貌！」態度相當率真。



一旁的李伊立刻爆料：「不只外貌，她還喜歡年下男啦！」讓嚴正化忍不住笑著擺手否認。 車清華則打趣問：「那要是長得帥、聊得來，才算合得來對吧？」嚴正化笑著直言：「對啊！」現場笑聲不斷。

網友們看完影片後也紛紛留言：「太誠實又太可愛了！」、「誰能不被嚴正化的魅力迷倒~」、「姐姐請一定要談場超帥的戀愛！」

今年56歲的嚴正化不僅是韓國最具代表性的歌手之一，也在《車貞淑醫生》、《魔女的戀愛》、《金貴的我的明星》等劇中展現深厚演技，這次也不是她第一次開誠布公聊感情。早前和宋承憲一起上《心酸的哥哥申東燁》宣傳新劇《金貴的我的明星》時候，嚴正化就曾自爆「其實我從來沒有中斷過戀愛，也不會和歐巴交往，對像都是年下。 」真實又可愛的性格也是她圈粉無數的「殺手鐧」。



Tracy@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞