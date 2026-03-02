朴敏英又為戲「玩命」！拍《魔女之吻》一天灌3L水瘦到見骨！本人淡定回：胖胖的才奇怪

韓國浪漫愛情劇女王朴敏英又要來挑戰粉絲的心臟了！她在tvN全新月火劇《魔女之吻》中，為了詮釋一個讓人背脊發涼的恐怖美人，竟然再次展開極限體重控制，瘦到讓人心疼的模樣，也讓這部將於3月2日晚間首播的劇集未演先轟動。

朴敏英在《魔女之吻》中飾演國內最大美術品拍賣公司「皇家拍賣」的首席拍賣師韓雪雅，表面上她是擁有完美外型與專業能力的職場女神，但背後卻隱藏著殘酷的秘密。 所有與她交往過的戀人，全都離奇死亡，而且每個人都留下了鉅額的人壽保險金，受益人清一色全是她本人！

為了讓這個詭異又令人毛骨悚然的角色更有說服力，朴敏英這次又在「身形」上下足苦功。 她分析角色認為：「一個身邊反覆發生悲劇的人物，在家裡應該只喝水和酒吧。」這番話也透露了為了展現韓雪雅尖銳外表下，那股極致的孤獨與空虛感，她再度展開了地獄般的飲食管理，甚至一天猛灌3L的水，試圖透過憔悴的外型，呈現角色私下不為人知的脆弱與不安。

朴敏英也坦言：「如果這個角色胖胖的，好像會很奇怪。」她認為這股冷靜與孤獨感，必須透過體型的變化來加分。 事實上，去年9月她就曾被捕捉到暴瘦的身影，當時還引發粉絲擔憂，她還親自出面澄清「是為了角色進行的健康減重」。當時有媒體爆料她的體重低至42kg！ 這也不是朴敏英第一次為戲「玩命」，她在前作《和我老公結婚吧》中，為了飾演癌症患者，一度瘦到只剩下37kg，敬業程度讓人佩服，但也讓粉絲忍不住喊話：「拜託拍完要多吃點！」

不過，女神也不是一開始就這麼勇敢。 她透露最初接到這個充滿致命魅力的角色時，其實因為壓力太大一度想拒絕，但最後決定把這當作全新的挑戰，憑藉著對導演和同事演員的信任，還是咬牙跳進這個坑。 這次她能否再次用「拼命三娘」的演技征服觀眾，也讓所有劇迷睜大眼睛等著看。



Tracy@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞