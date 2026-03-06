宣傳新劇《魔女之吻》談吻戲爆爭議！朴敏英形容魏化儁「像要吃掉我嘴唇、像吸盤」，韓網直批：太沒風度了

近日，YouTube 頻道「조째즈」公開了題為《吻戲是特技的浪漫達人們登場》的影片。《魔女之吻》的主演朴敏英、魏化儁（又譯魏河俊/魏嘏雋）、金正賢作為嘉賓出演，分享許多與作品相關的拍攝幕後與趣事。

首先，魏化儁被問到對這部作品的感想時表示：「我其實不是那種會仔細精讀劇本的類型，但這次的劇本一下子就讀完了，角色本身也很有魅力。」對此，朴敏英也稱讚道：「真的很適合你，而且動作戲也消化得很好。」

接著話題聊到兩人的愛情戲，朴敏英透露：「聽說（魏化儁）其實不太常拍浪漫題材，吻戲好像只有第二次還是第三次。像我拍過很多愛情劇的人來看，第三次幾乎就是『新生兒』等級，所以我當時還開玩笑說他是『吻戲新生兒』。」



不過正式開拍時，情況卻和她原本想像的不太一樣。朴敏英回憶說：「一喊開拍，他就直接把我的嘴唇『吃掉』了。」她笑著表示：「那一幕其實是我要表現出慌張，但我是真的被嚇到了。」她還打趣說：「怎麼可能只拍過三次吻戲，就能拍得像這樣『吞掉』對方一樣？這程度幾乎像是『吸盤』了。」朴敏英接著補充：「化儁的嘴唇本來就比較厚、嘴巴也比較大，大家去看就會知道了。我當下甚至有種嘴唇被吸到臉頰那邊去的感覺。」分享生動的幕後趣事。



不過，朴敏英的發言傳開後，也在網路上引發討論。韓網友認為「吸盤」或「吃掉」等表述略顯不妥，留言批評佔多數，內容包括：「好像是為了搞笑才誇張，但一點也不好笑」、「如果換了性別的話，可能會出大事」、「為什麼一定要說那種話」、「難道連這些都要知道嗎」、「那個真的是TMI」、「沒有一點顧及對方的感覺」、「感覺魏化儁很尷尬」、「就算是玩笑，也不太適合在正式宣傳場合說」、「朴敏英爲什麼那麼沒有風度，通過節目看的話更讓人煩躁」等，討論仍在持續發酵。

另外，《魔女之吻》講述一名擁有令人無法抗拒魅力的保險詐欺嫌疑女子，以及懷疑她身邊接連發生的死亡事件、並追查真相的男子之間的故事，已經在3月2日正式播出。

