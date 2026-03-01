三月新劇超強組合來襲！河智苑、朱智勳、朴敏英、徐仁國、Jisoo、柳演錫 大咖全出動真的看不完啊～

雙手奉上2026年3月最新韓劇清單《魔女之吻》、《依然閃亮》、《訂閱男友》、《神與律師事務所》、《在大韓民國成為屋主的方法》、《Climax》，最強的CP組合，令人意想不到的新作品，點開文章看全部簡介～！

tvN《魔女之吻》朴敏英、魏河俊（魏嘏雋），3月2日首播

故事簡介：講述一名擁有令人無法抗拒魅力的保險詐欺嫌疑女子 韓雪雅（朴敏英 飾），以及一名懷疑圍繞在她身邊的死亡事件並展開追查的男子 車宇碩（魏河俊 飾）之間的浪漫驚悚劇。



JTBC《依然閃亮》朴珍榮、金玟周，3月6日

故事簡介：該劇圍繞一段跨越十年的愛情，講述延泰瑞（朴珍榮 飾）在19歲時因某些事故而與牟恩雅（金玟周 飾）分手，並在10年後重逢的動人愛情故事。



Netflix《訂閱男友》Jisoo、徐仁國，3月6日

故事簡介：講述在現實生活中疲憊不堪的網漫 PD 徐美萊（Jisoo 飾），透過虛擬戀愛模擬系統，訂閱並體驗戀愛的浪漫實現型愛情喜劇，徐仁國飾演她的職場同事兼競爭對手 朴慶南，以及徐康俊、李洙赫、李宰旭、邕聖祐等多位特別出演的人氣男星登場，讓網友們期待不已。



SBS《神與律師事務所》柳演錫、李絮，3月13日

故事簡介：講述看得見鬼的通靈律師 慎二朗（柳演錫 飾），和王牌律師 韓娜賢（李絮 飾）攜手幫助懷有冤屈的「鬼魂委託人」解決案件，由《首爾破笑組》、《千元律師》申重勳導演執導，絕對笑中帶淚值得一看！VIU 也將同步上架播出。



tvN《在大韓民國成為屋主的方法》河正宇、林秀晶、鄭秀晶、金准韓，3月14日

故事簡介：講述身在中產家庭、原本性格溫和的 奇秀宗（河正宇 飾）為守住家庭與房產的掙扎中，不得已捲入一場綁架犯罪事件，是一部融合社會現實與犯罪懸疑的電視劇。林秀晶飾演奇秀宗的妻子 金善，總是理性冷靜，是家庭的另一個支柱。



ENA《Climax》河智苑、朱智勳、吳正世、車珠英、Nana，3月16日

故事簡介：本劇以韓國龐大的財閥界與娛樂圈為背景，講述一對懷抱無限野心的夫妻，為了登上各自人生的巔峰而不惜互相踐踏的激烈生存記。朱智勛飾演政壇新星 方泰燮，為了爬到更高處，他與大韓民國最頂級的明星 秋尚雅（河智苑 飾）「結婚」成了合作夥伴。



大家最想追哪一部韓劇呢？趕快分享給你身邊的親朋好友吧！

