這對也在《青龍獎》放閃！李先彬在台下比「望遠鏡」手勢，李光洙在台上超害羞 XD

昨晚的《第46屆青龍電影獎》上，除了真夫妻玄彬和孫藝真外，李光洙和李先彬這一對也是很閃啊！

當天，金宇彬和李光洙作爲導演獎的頒獎嘉賓出席，兩人也現場演起小短劇。李光洙：「最近《豆豆笑笑》我看得很開心！」金宇彬也回：「謝謝前輩！前輩出演的《豆豆笑笑》我也看得很開心，電影今天上影對吧？《我獨自王子》真的超級好看～前輩。」李光洙聽到金宇彬喊「前輩」也有點疑惑，他則表示因為這是正式場合，所以還是要講究一下禮儀 XD



兩人宣傳後，鏡頭突然特寫李光洙的女友李先彬，李先彬沒有害羞或是躲避鏡頭，而是用手製作望遠鏡看著台上的李光洙。李光洙則露出害羞又不知所措的樣子，金宇彬在一旁也笑了出來。觀眾們紛紛表示：「李先彬的反應太可愛」、「金宇彬在旁邊笑翻的樣子也很搞笑」、「這對也是低調又幸福」等反應熱烈。



김우빈 이광수 시상자로 나왔는데

이선빈 리액션 ㄱㅇㅇ pic.twitter.com/G86Shj0mP0 — 란 (@roodzep) November 19, 2025

李光洙和李先彬在2016年出演《Running Man》時結緣，當時李先彬指定李光洙爲理想型而成爲話題。兩人在2018年發展爲戀人，公開戀情後也一直保持著穩定的交往，雖然很少公開放閃，但在節目和採訪中，兩人也不避諱提到對方，被視為公開戀愛情侶的標本。



