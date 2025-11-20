TWICE藍色高雄應援動起來！高雄捷運子瑜甜嗓播音：「This is your train！Turn it up！」

南台灣高雄正火熱地展開大型應援活動「THIS IS FOR ONCE IN 高雄」迎接TWICE，其中的「TWICE獻聲廣播」已能在各大高雄捷運站聽見！

高雄自18日起，讓七大景點包括大港橋、衛武營國家藝術文化中心、高雄流行音樂中心等地，點起TWICE演唱會「THIS IS FOR」主視覺藍色燈光，而回鄉演出的「台灣囡仔」子瑜在隊內的代表色正好也是藍色。

‎〈繼BLACKPINK粉紅全市，高雄再為TWICE布滿藍色，剛好還是「子瑜藍」！〉‎



TWICE親自獻聲廣播，絕少不了子瑜了！從市長陳其邁公開的捷運播音影片中，可聽見全員中文問候「大家好，我們是TWICE」，接著是子瑜的聲音：「『＜THIS IS FOR＞WORLD TOUR IN KAOHSIUNG』，This is your train！Turn it up！」巧妙結合了演唱會名稱及歌曲〈THIS IS FOR〉歌詞，甜嗓提醒乘客車要來了。緊接著還有多賢英語提醒注意月台間隙及個人隨身物品，志效提醒勿推擠。



台灣ONCE都稱讚高雄市府與TWICE官方合作「實在太狂」，沒有想到能在搭大眾交通運輸時能聽到偶像的聲音！而還沒能下高雄的ONCE亦紛紛表示期待！TWICE演唱會「THIS IS FOR」高雄場就在本週末22、23日於高雄國家體育場（高雄世運主場館）舉行。



