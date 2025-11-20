这对也在《青龙奖》放闪！李先彬在台下比「望远镜」手势，李光洙在台上超害羞 XD

昨晚的《第46届青龙电影奖》上，除了真夫妻玄彬和孙艺真外，李光洙和李先彬这一对也是很闪啊！

当天，金宇彬和李光洙作爲导演奖的颁奖嘉宾出席，两人也现场演起小短剧。李光洙：「最近《豆豆笑笑》我看得很开心！」金宇彬也回：「谢谢前辈！前辈出演的《豆豆笑笑》我也看得很开心，电影今天上影对吧？《我独自王子》真的超级好看～前辈。」李光洙听到金宇彬喊「前辈」也有点疑惑，他则表示因为这是正式场合，所以还是要讲究一下礼仪 XD



两人宣传后，镜头突然特写李光洙的女友李先彬，李先彬没有害羞或是躲避镜头，而是用手制作望远镜看著台上的李光洙。李光洙则露出害羞又不知所措的样子，金宇彬在一旁也笑了出来。观众们纷纷表示：「李先彬的反应太可爱」、「金宇彬在旁边笑翻的样子也很搞笑」、「这对也是低调又幸福」等反应热烈。



李光洙和李先彬在2016年出演《Running Man》时结缘，当时李先彬指定李光洙爲理想型而成爲话题。两人在2018年发展爲恋人，公开恋情后也一直保持著稳定的交往，虽然很少公开放闪，但在节目和采访中，两人也不避讳提到对方，被视为公开恋爱情侣的标本。



