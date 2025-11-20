TWICE蓝色高雄应援动起来！高雄捷运子瑜甜嗓播音：「This is your train！Turn it up！」

南台湾高雄正火热地展开大型应援活动「THIS IS FOR ONCE IN 高雄」迎接TWICE，其中的「TWICE献声广播」已能在各大高雄捷运站听见！

高雄自18日起，让七大景点包括大港桥、卫武营国家艺术文化中心、高雄流行音乐中心等地，点起TWICE演唱会「THIS IS FOR」主视觉蓝色灯光，而回乡演出的「台湾囡仔」子瑜在队内的代表色正好也是蓝色。

TWICE亲自献声广播，绝少不了子瑜了！从市长陈其迈公开的捷运播音影片中，可听见全员中文问候「大家好，我们是TWICE」，接著是子瑜的声音：「『＜THIS IS FOR＞WORLD TOUR IN KAOHSIUNG』，This is your train！Turn it up！」巧妙结合了演唱会名称及歌曲〈THIS IS FOR〉歌词，甜嗓提醒乘客车要来了。紧接著还有多贤英语提醒注意月台间隙及个人随身物品，志效提醒勿推挤。



台湾ONCE都称赞高雄市府与TWICE官方合作「实在太狂」，没有想到能在搭大众交通运输时能听到偶像的声音！而还没能下高雄的ONCE亦纷纷表示期待！TWICE演唱会「THIS IS FOR」高雄场就在本周末22、23日於高雄国家体育场（高雄世运主场馆）举行。



