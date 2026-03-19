暖男認證！朴志訓私下舉動曝光，經紀人治療費全包了

前Wanna One成員、最近憑藉電影《王命之徒》中內斂「端宗」一角而人氣大爆發的朴志訓暖心事蹟曝光，被發現私下連經紀人的治療費都默默幫忙付清，超有愛的舉動立刻在韓網掀起熱議。

日前一名皮膚科院長透過SNS公開了與朴志訓之間的小故事，馬上吸引大批網友關注。 該院長以「千萬演員朴先生」（《王命之徒》觀影人數已破千萬）來稱呼朴志訓，並分享這段特別的緣分。

院長透露朴志訓在電影上映前幾天曾到醫院就診，過了一個多月後，真的成為「千萬演員」的他再次造訪。但最暖心的其實發生在幾個月前。當時因為醫院內部因素，治療費用突然比預期高出不少，讓一旁的經紀人有點不知所措。 朴志訓事後得知這件事，二話不說直接把經紀人的治療費也一併結清。院長感性說道：「之後他只要有空，都會帶著經紀人一起來看診。看多了演藝圈裡藝人和經紀人關係不好的案例，這真的讓我覺得心裡暖暖的。」



消息傳開後，網友反應超熱烈，紛紛留言大讚：「我們的『端宗』連百姓的治療費都包了」、「活該他成為千萬演員」、「人帥心也美」、「這暖舉太圈粉了」。

此外，朴志訓主演的電影《王命之徒》目前累積觀影人次已突破1360萬，票房持續開紅盤中。



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