全新韩剧《偶像疯子》公开崔秀英、金宰永双人海报，无法预测的「无罪证明罗曼史」来了！！

即将在 12 月 22 日首播的《偶像疯子》中，秀英将化身明星律师为自己最爱的偶像金宰永辩护！这个题材太新鲜啦～～～。

Genie TV X ENA 原创剧《偶像疯子》讲述粉丝心满点的明星律师孟世娜（崔秀英 饰），在自己「最爱」的偶像都来益（金宰永 饰）被诬陷为杀人嫌疑人后，接下他的案件，随之展开的神秘法庭罗曼史。为了揭开真相，必须隐藏真心的「最爱无罪证明罗曼史」，预计将在轻快的笑声中带来悸动与心动。



最新公开的双人海报相当吸睛，是曾经光鲜亮丽、如今却被红色「攻击痕迹」染上的偶像都来益电视墙广告牌，而在其前方站立的律师孟世娜更是令人注目。身为明星律师、同时是「最爱」都来益的 11 年资深粉丝，孟世娜手中握著的便利贴，也能让人感觉到她对都来益的粉丝心。再加上海报上那句「拥有杀人微笑的我的最爱，竟成为杀人案嫌疑人」的文字，让人更加好奇从粉丝与明星，到律师与嫌疑人这对关系将如何发展。



同时公开的首支前导影片也相当有趣。业界顶尖、能力满点的明星律师孟世娜，但在工作结束的瞬间便切换为粉丝心满点的人气乐团「Gold Boys」死忠粉模式，截然不同的 ON/OFF 日常十分吸睛。原本是枯燥日常中的一道光芒的「最爱」都来益，两人重逢的场所却不是华丽的镁光灯舞台，而是完全没料到的律师接见室。「绝对不是我！」都来益的悲痛吼声之后，孟世娜的旁白「从没想过我们竟会以律师与杀人嫌疑人的身份相见」，更暗示了这是一段难以预测、一步也看不透的缘分。孟世娜究竟能否在粉丝心与疑心之间证明都来益的无罪——两人即将展开的故事更加引人入胜。



崔秀英将化身为必须证明「最爱」都来益无罪的明星律师「孟世娜」，展开千变万化的演技。她是专门接手他人不愿处理的案件、场场百战百胜的「能力满点」律师，同时也是人气乐团「Gold Boys」的热血粉丝，拥有巨大反差。金宰永则饰演孟世娜的最爱、乐团「Gold Boys」主唱、却在一瞬间掉入杀人嫌犯深渊的「都来益」。他隐藏在华丽外表后的阴暗一面，因「杀人事件」这个难以想像的事件而迎来剧烈转变。



《偶像疯子》将於 12 月 22 日起每周一、二晚间 10 点首播，Viu 也将於 1 月 1 日连播四集，并从 EP.5 开始紧贴韩国时间播出。



Mico@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻