全少妮、李瑜美以絕望共犯情誼擄獲全球觀眾，《你旁觀的罪》登上 Netflix 非英語影集全球冠軍

由全少妮、李瑜美主演的 Netflix 新劇《你旁觀的罪》於本月7日上線後迅速引發全球熱議，以強烈的情感張力與步步逼近的懸疑氛圍吸引眾多觀眾。 作品講述一名長期遭受家暴的女子下定殺意後，與好友展開一段驚心動魄的危險旅程。

根據 Netflix 官方網站「TUDUM」19 日最新統計，《你旁觀的罪》登上「全球非英語影集 Top 10」第 1 名，較前一週從第 8 名大幅躍升 7 個名次。 過去一週的觀看次數（以總收視時數除以劇集片長計算）達 780 萬次，總收視時數更高達 6,500 萬小時，成為所有語言影集中表現最亮眼的作品。



《你旁觀的罪》目前已在全球 71 個國家與地區擠進 Top 10，更在包括韓國、玻利維亞、厄瓜多爾、智利、埃及、摩洛哥、薩爾瓦多等 20 個國家奪下收視冠軍，展現驚人的國際吸引力。



該劇改編自日本小說《直美與加奈子》，全少妮飾演因父親暴力而留下深刻創傷的「恩秀」，李瑜美則飾演長期遭受丈夫家暴的「熙秀」，兩人以壓抑又爆發力十足的演技讓觀眾印象深刻。



此外，SBS 電視劇《一吻爆炸》在同榜單中名列第 3，Netflix 真人秀《體能之巔：亞洲大挑戰》則位居第 8，韓國影視劇、綜藝持續在全球掀起強大熱潮。



