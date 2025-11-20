韓國影壇首例！玄彬＆孫藝真夫妻奪《青龍獎》影帝影后，台下擁抱、台上甜蜜放閃♥

《第46屆青龍電影獎》在昨日（19日）舉行，玄彬＆孫藝真一起登上舞台領人氣獎外，還分別奪下影帝與影后，這真的是歷史性的場面了！

玄彬和孫藝真夫妻先一起登上舞台領人氣獎，主持人李帝勳說：「好像是第一次看到夫妻一起上台領獎」時，孫藝真還往玄彬的身旁靠♥ 玄彬說：「這是《愛的迫降》後兩人首次一起獲獎，來能這樣拿著獎一起站在舞台上，果然很幸福。」孫藝真說：「今天對我來說非常難忘，能和新郎一起拿到帥氣的人氣獎，非常光榮，感謝粉絲和青龍電影獎給我們創造如此難忘的回憶。」



之後，玄彬憑藉電影《哈爾濱》獲得最佳男主角獎，他說：「在拍攝《哈爾濱》期間，我感受到比電影更多的感情。我能在這個國家生活並站在這樣的位置上，可能是因為很多爲了保衛國家而獻身和犧牲的人，我想先向他們表達我的感謝。能夠通過電影與觀眾分享我們應該守護的價值和不應該忘記的歷史，感到非常幸福。」



而孫藝真憑藉電影《徵人啟弒》獲得最佳女主角獎，完美地證明時隔7年的回歸作，這也是時隔17年再次獲得該獎項。她說：「朴贊郁導演說要一起合作的時候，既高興又擔心，謝謝你把美莉這個角色朔造得這麼好。結婚生子後，我感受到了看待世界的眼光正在發生變化，我會成爲好的大人、成爲不斷進步的演員。」



當天並排而坐的兩人，聽到對方獲獎時也熱烈擁抱。另外，玄彬還說：「還有只是存在就能成爲我的力量的我的妻子藝真、兒子，真的很愛你們，很感謝你們。」孫藝真也說：「最後想和我最愛的兩個男人金泰坪（玄彬本名）和我孩子金宇珍一起分享這份喜悅。」



這也讓網友紛紛直呼：「怎麼這麼甜」、「電視劇電影都不敢這麼寫的劇情，真夫妻同場典禮拿下影帝影后啊」、「我最愛的CP」、「是時侯重看《愛的迫降》了」、「今天真的很幸福」、「歷史性的場面了」、「神仙愛情」等等。

