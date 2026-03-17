寵粉心意被偷走！NCT 渽民豪送 300 萬禮券慶白色情人節，竟遭超市職員私自「搶先兌換」

男團 NCT DREAM 成員 渽民 在白色情人節展現了「歷代級」的寵粉舉動，於 14 日晚間向粉絲贈送了價值 300 萬韓元的新世界禮券。 沒想到，其中近三分之一竟遭 E-Mart 職員利用職權私自侵佔。

為了與粉絲一同慶祝白色情人節，渽民於 14 日晚間透過 Bubble 平台，驚喜公開了 30 張面額 10 萬韓元的新世界禮券電子序號（帶有條碼的圖片），原意是讓粉絲前往 E-Mart 門市，依先後順序兌換成紙本禮券使用。



然而，隔日（15日）上午，當粉絲前往各地 E-Mart 門市準備兌換，卻發現部份序號早在上午 10 點正式營業前，就已在「E-Mart 龜尾店」完成兌換。 消息傳出後立即引發粉絲的憤怒，質疑是內部職員利用工作之便，在開門前私自霸佔了渽民送給粉絲的禮物。

隨著抗議電話湧入龜尾店，社群媒體上出現疑似當事人的帳號表示：「我和熟人一起在龜尾店使用了 9 張，是我考慮不周，請停止投訴，我會把條碼刷掉後傳上來。」該貼文雖聲稱「職員已被解僱」，但經確認並非事實。



新世界集團隨即展開內部調查，證實龜尾店職員確實先行私自使用了 30 張禮券中的 9 張（共 90 萬韓元）。 至於其餘 21 張的使用流向，目前仍在進行追加調查中。

新世界集團對外發表道歉聲明，表示：「對於造成顧客不便深感抱歉，將根據調查結果依公司標準與原則嚴正處置。 未來為防止類似事件再次發生，將強化禮券發放及兌換的管理流程。」

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