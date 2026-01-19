SEVENTEEN 小分隊 DK×勝寛冬日新歌〈Blue〉音源奪冠！用正統抒情曲寫下亮眼成績

人氣男團 SEVENTEEN「主唱組」小分隊 DK×勝寛 (DxS) 的新歌〈Blue〉登上音源排行榜冠軍。在以強烈表演為主流的 K-POP 圈中，以正統抒情曲取得了這樣成績更顯意義非凡。

根據 PLEDIS 娛樂於 19 日表示，DK×勝寛迷你一輯主打歌〈Blue〉於前一日（18 日）晚間 9 點，登上韓國 YouTube「熱門急上升音樂」排行榜第 1 名。該曲自 13 日以第 27 名進榜後，排名持續攀升，15 日升至第 2 名，最終成功登頂。收錄曲〈Rockstar（DK Solo）〉（第 28 名）與〈Guilty Pleasure〉（第 30 名）也一同進入榜單。



▼〈Blue〉MV： (Cinema 版本)



〈Blue〉的人氣被解讀為 DK×勝寛 近期出演音樂節目舞台與各式歌唱內容在網上引發口碑效應所致。兩人自 15 日起，接連登上 Mnet《M Countdown》、16 日 KBS2《音樂銀行》與《The Seasons－10CM 的輕輕撫摸》、17 日 MBC《Show! 音樂中心》、18 日 SBS《人氣歌謠》，帶來〈Blue〉舞台演出。他們以出色的歌唱實力與情感濃烈的詮釋，牢牢抓住 K-POP 粉絲的視線與聽覺；同時也在《The Seasons－10CM 的輕輕撫摸》中，首度公開氛圍迷人的收錄曲〈Guilty Pleasure〉舞台，展現多樣魅力。

▼〈Blue〉在《M Countdown》的舞台：



▼〈Guilty Pleasure〉舞台：



此外，Davichi、李茂珍、潤荷、RIIZE 的 Sohee、Gummy、河鉉尚、10CM、MAMAMOO 的頌樂 ...... 等「實力派歌手們」參與的 Vocal Challenge 也獲得熱烈迴響，以各自風格來詮釋〈Blue〉。在此助力之下，〈Blue〉於 17 日登上 Instagram「熱門上升音訊」的第 1 名。



DK×勝寛 將於今日（19 日）追加公開〈Blue〉Epilogue 版本 MV。前一日釋出的預告中，收錄了日本北海道雪原景色與兩位成員深情的情感演技，提升了對正片的期待。由演員 李瑜美、魯常泫 主演的 Cinema 版本 MV，也成功打入韓國 YouTube「每週熱門音樂錄影帶」（統計期間 1 月 9 日至 15 日）榜單，持續受到喜愛。

▼預告：



▼〈Blue〉Epilogue 版本 MV：



