《再婚皇后》朱智勳胸前勳章惹大事引爆批評，製作方認疏失急道歉

由申敏兒、朱智勛、李鍾碩（李鐘奭）、李世榮攜手主演的新劇《再婚皇后》尚未開播就陷入風波。 官方首次公開朱智勛主演的《再婚皇后》劇照。 沒想到照片一公開，韓網與 X（Twitter）瞬間炸開，因為有網友發現朱智勛服裝上的勳章，與德國納粹時期使用的「三等金質勤續勳章」外形非常相似。

網友比對後指出，兩者都帶有類似「鐵十字」的形狀，顏色同樣使用白、金，再加上紅色緞帶，視覺上相當接近，引發「怎麼可能沒注意到？」的質疑。



爭議持續延燒後，《再婚皇后》製作公司 Studio N 緊急道歉，承認因為道具檢查不慎導致錯誤的道具出現在劇照中，對外致歉並表示已充分認知此事的嚴重性。 他們承諾會更換公開的劇照，並採取後續防範措施，避免同類事件再度發生。 不過是否會全面重拍相關場景，或僅靠後製刪除問題道具，製作方目前尚未做出決定。

《再婚皇后》改編自人氣網漫，故事背景為虛構的「東大帝國」， 描述皇后娜菲爾（申敏兒飾）因皇帝索本修（朱智勛飾）迷戀逃亡奴隸拉絲塔（李世榮飾），決定提出離婚，並要求與西王國王子海因里（李鍾碩）再婚，展開一段宮廷奇幻愛情故事。

