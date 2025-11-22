【韓網熱門】金宇彬自詡「遵守禮儀」，與申敏兒的婚禮會禮儀隆重到什麼程度呢？

演員金宇彬本月20日公開手寫信，親自宣佈與戀愛長跑10年的女友、同為演員的申敏兒結婚，讓長期以來喜愛他們的粉絲感動不已！

據經紀公司透露，兩人的婚禮將於12月20日在首爾某處舉辦，現場非公開、僅邀請雙方親友。 聯想到金宇彬之前出演《豆豆笑笑》時，就連短暫經過機場都要凌晨3點起床、做妝髮造型、穿整套白西裝加領結，自稱是「遵守對觀眾的禮儀」，還教育出發前15分鐘才起床的都敬秀也應該遵守禮儀XD這樣網友們不禁好奇：到了結婚這個大日子，金宇彬究竟會「遵守禮儀」到什麼程度呢？



有網友找到下圖作為參考，如此浮誇的披風和紋章，不得不說... 好像真的蠻適合金宇彬耶？ ！



韓國網友評論：

1. 天吶，我感覺超適合他耶！

2. 簡直是為金宇彬量身打造的衣服kkk

3. 拜託一定要穿一次給大家看，太期待了kkk

4. 如果在婚禮上穿有點為難的話，至少拍婚紗照時穿這套吧！

5. 畢竟是人生最重要的日子，禮儀水準高一點又何妨呢！

6. 比新娘更搶眼的新郎kkk

7. 要跟娜菲爾皇后結婚的話，這套還是太弱了，請穿得更加輝煌燦爛吧~~（*申敏兒在新劇《再婚皇后》裡飾演「娜菲爾皇后」）

8. 拍一套「初婚皇后」吧kkk

9. 我讚成，希望兩位都穿得超級華麗，像女王和君王一般kkk

10. 衣服完全是奇幻浪漫小說的畫風，但感覺他完全能駕馭，超好奇啊kkk

11. 拜託，兩個人都保持禮儀吧！一定超級適合的kkk

12. 一想到他倆都穿得禮儀莊重，就笑得顴骨壓不下來kkk

出處： https://theqoo.net/hot/3999787964

