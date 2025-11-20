【韓網熱門】這個青龍賞片段能看100遍！華沙X朴正民驚喜舞台，網嘆：糟糕，是心動的感覺

女團MAMAMOO成員華沙和演員朴正民在「第46屆青龍電影獎」後數員驚喜登場。

華沙帶來10月才推出的新曲《Good Goodbye》，整段舞台美到不行。 她穿著一席強調曲線的白色長裙、直接赤腳坐在椅上開唱，嗓音又辣又迷人，現場瞬間被她收服。 當她走下舞台時，曾在 MV 合作的朴正民竟突然現身，還貼心地從她背後拿出一雙紅鞋，兩人對視瞬間超有火花，CP感滿滿，成為今晚最討論度爆棚的名場面。



2025년 청룡영화상 축하무대

화사 - Good Goodbye with 박정민 pic.twitter.com/WW0J51EMca — 바정민 (@parkboojm) November 19, 2025

韓國網友評論：

1. 什麼啊... 感覺像我們在偷看一樣，是心動的感覺...

2. 比 MV 還讓人心動，瘋掉

3. 真的一秒融化

4.原來我真的喜歡朴正民......

5. 給我看完整版

6. 這才是我該住下來的地方

7. 讓人心動的身高差

8. 華莎最後拿著麥克風笑著走過來那段超級讓人心動ᄏᄏᄏᄏᄏ

9. 兩個人明明在不同的軌道上，但合在一起就很有味道......

10. 像看了一部電影一樣，好神聖，明明沒什麼卻為什麼這麼心動ᅲ

11. 朴正民雖然時間很短但沉浸其中，顯得更帥了

12. 華莎真的很厲害，在那麽多人面前獨自跳舞、唱歌

13. 朴正民的側臉... 果然藝人就是藝人

14. 看頒獎典禮的時候 這段最讓我印象深刻

15. 怎麼感覺像是在婚禮上，新郎新娘在跳舞唱歌，而我在觀眾席裡看一樣 這是什麼啊

16. 在這當中華莎的實力又讓我驚訝了一次ᄏᄏᄏ 太帥了真的ᅮᅮᅮᅮᅮᅮᅮᅮ

17. 朴正民去演愛情片吧

18. 久違地心動了一下ᅲᅲ

19. 居然會對朴正民心動

20. 說他是出版社社長也太戳我了ᄏᄏᄏᄏᄏ

原文：https://theqoo.net/square/3998707307

